Shani Transit 2022: आज कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश, इन 3 राशि वालों के शुरू हुए अच्छे दिन

कर्मफलदाता शनि 29 अप्रैल 2022, शुक्रवार अपनी स्वराशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। शनि गोचर के साथ ही धनु राशि वालों के ऊपर से शनि की साढ़ेसाती व कर्क और वृश्चिक राशि वालों से शनि ढैय्या समाप्त हो जाएगी

इस खबर को सुनें