Shani Gochar 2022: शनि राशि परिवर्तन का इन राशि वालों पर अशुभ प्रभाव, आज से शुरू कर दें ये उपाय

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब कोई ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करता है तो उसका शुभ-अशुभ प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलता है।

Wed, 04 May 2022 10:18 AM

Saumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान टीम,नई दिल्ली Wed, 04 May 2022 10:18 AM

