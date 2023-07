Sawan Somwar : रेवती नक्षत्र में पहला सोमवार, रोम रोम में शिव हैं, दुनिया भर में शिव हैं, शेयर करें ऐसे ही शुभकामना संदेश

ऐप पर पढ़ें

Sawan first somwar 2023 Wishes images and Quotes in hindi: सावन का पहला सोमवार आज सुकर्मा योग और रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। यह नक्षत्र के पड़ने से सावन के सोमवार को महत्व कई गुणा बढ़ गया है। इस दिन चंद्रमा मीन राशि में होगा सावन नक्षत्र के स्वामी चंद्र और चंद्र के स्वामी भगवान शिव हैं। इसलिए इस सावन शिव उपासना का विशेष महत्व है। आप भी भोले शंकर की भक्ति में हो जाएं लीन और शेयर करें भोलेनाथ से जुड़े ये संदेश -Sawan first somwar 2023 Wishes images and Quotes in hindi:

रोम रोम में शिव हैं

दुनिया भर में शिव हैं,

आज भी शिव है कल भी

ये महाकाल शिव है

Happy Sawan First Somwar

काल का भी उस पर क्या आघात हो,

जिस पर महाकाल का हाथ हो।।

Happy Sawan Somwar

मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी

जब तक भोले पर विश्वास है, तब तक जीत रहेगी जारी ।

Happy Sawan Somwar

सबसे बडा तेरा दरबार है

तू ही सबका पालनहार हैं

भोलेशंकर तुम होते हो पल भर में प्रसन्न

तुम ही तो हमारी सरकार हो

Happy Sawan Somwar