2 मार्च से शनि-बुध ग्रह की युति: इन 3 राशियों के लोग होंगे प्रभावित, बन रहे धन लाभ के प्रबल योग

Saturn-Mercury Conjunction These 3 Zodiacs will be Lucky: शनि और बुध ग्रह के बीच मित्रता का भाव है। 2 मार्च, 2023 को शनि और बुध एक दूसरे के सबसे करीब आ गए और दोनों एक ही नक्षत्र धनिष्ठा में थे। शनि वृद्धावस्था का प्रतिनिधित्व करता है और बुध किशोरावस्था का प्रतिनिधित्व करता है। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह है और बुध सबसे तेज चलने वाला ग्रह है। तो, इन दो ग्रहों का एक साथ आना एक दादा और पोते के एक साथ आने जैसा है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सूर्य भी बुध और शनि के समान राशि में है लेकिन शतभिषा नक्षत्र में है इसलिए बुध और शनि अस्त हो रहे हैं। शनि व बुध की युति से तीन राशि के जातकों को जबरदस्त लाभ होगा। इन राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति के साथ करियर बुलंदियों पर पहुंच सकता है।

शनि व बुध ग्रह की युति-

शनि व बुध ग्रह की युति 2 मार्च 2023 को रात 8:04 बजे बनी है। जानें सबसे तेज व सबसे धीमी गति के ग्रह की युति से किन राशि के जातकों को होगा लाभ- आइए देखें कि प्रत्येक राशि पर इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध दूसरे और पांचवें भाव का स्वामी है और शनि नौवें और दसवें भाव का स्वामी है। वे अपने करियर में उत्कृष्टता प्राप्त करेंगे। ये दोनों ग्रह व्यवसाय का समर्थन करते हैं, इसलिए यह व्यवसाय के मालिकों के लिए एक अच्छा समय होगा, विशेष रूप से चमड़े के सामान का कारोबार करने वाले, सैलून चलाने वाले और हेयर स्टाइलिस्ट के रूप में काम करने वालों के लिए।

मिथुन राशि- मिथुन राशि के जातकों के लिए शनि आठवें और नौवें भाव का स्वामी है और बुध पहले और चौथे भाव का स्वामी है। भाग्य निश्चित रूप से उनके पक्ष में रहेगा क्योंकि उनके भाग्य के 9 वें घर में युति हो रही है। उन्हें अनुकूल परिणाम मिलते रहेंगे लेकिन ध्यान रहे कि कोई नया काम शुरू न करें। ज्योतिषियों, आध्यात्मिक गुरुओं, शिक्षकों और शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए यह एक अच्छा समय है।

मकर राशि- मकर राशि के जातकों के लिए बुध 6वें और 9वें भाव का स्वामी है और शनि पहले और दूसरे भाव का स्वामी है। यह युति वित्त के दूसरे भाव में होगी। आर्थिक रूप से और पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए यह समय अच्छा रहेगा। नए और कई स्रोतों से कमाई के योग हैं। आप इस बात से सावधान और सावधान रहेंगे कि आपने दुनिया के सामने क्या रखा है और क्या छुपाना है। आपका पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण हो सकता है।

