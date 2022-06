कल शनिवार का दिन कुंभ व कर्क समेत इन 5 राशियों के लिए खास, जानें शनिदेव को प्रसन्न करने के उपाय

Shanidev Upay in Hindi, Saturday How to Please Shanidev: शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित माना गया है। शनिदेव को न्यायाधीश व कर्मफलदाता माना गया है। शनिदेव जातक को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। मान्यता है कि शनिवार के दिन शनिदेव की विधिवत पूजा करने व शनि संबंधित उपायों को करने से शनिदोष का प्रभाव कम होता है।

इन 5 राशियों के लिए शनिवार का दिन खास-

शनिवार का दिन कर्क, वृश्चिक, धनु, मीन व कुंभ राशि वालों के लिए खास है। कर्क व वृश्चिक राशि वालों पर शनि ढैय्या चल रही है, जबकि कुंभ, मीन व धनु राशि वालों पर शनि की साढ़े साती का प्रभाव है। ऐसे में इन 5 राशि वालों को शनिवार के दिन शनिदेव की विधिवत पूजा करनी चाहिए।

शनि दोष से बचने के उपाय-

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, प्रति दिन पीपल के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाएं। शाम को पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। माना जाता है कि शनि साढ़ेसाती के दौरान जो व्यक्ति पक्षियों की सेवा करना है, उस पर शनि का दुष्प्रभाव कम होता है। कहते हैं कि शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या के दौरान असहाय लोगों की मदद करने से भी लाभ मिलता है।

कैसी बनती है साढ़ेसाती और ढैय्या-

जब किसी जातक की कुंडली में शनि जन्‍म‍राशि से द्वादश अथवा प्रथम या द्वितीय स्‍थान में हों तो यह स्थिति शनि की साढ़ेसाती कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि जातक को मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट का सामना करना पड़ता है। शनि एक राशि में लगभग ढाई वर्ष तक गतिशील रहते हैं। इसका प्रभाव एक राशि पहले से एक राशि बाद तक पड़ता है। यही स्थिति साढ़ेसाती कहलाती है। जब गोचर में शनि किसी राशि के चौथे और आठवें भाव में होता है तो यह स्थिति ढैय्या कहलाती है।

