Happy Sakat Chauth 2023: सकट चौथ पर गणपति बप्पा की भक्ति से भरें अपनों को भेजें ये खास संदेश, कहें- 'हैप्पी तिलकुट चौथ'

Sakat Chauth 2023 Wishes, Messages, SMS and Status for Facebook and Whatsapp: सकट चौथ व्रत संतान को दीर्घायु व खुशहाली प्रदान करने वाला माना गया है। भगवान श्री गणेश की समर्पित यह व्रत इस साल सकट चौथ व्रत 10 जनवरी, मंगलवार को है। शास्त्रों के अनुसार, सकट चौथ व्रत के प्रभाव से संतान के जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और सुख-समृद्धि प्राप्त होती है। सकट चौथ व्रत को संकष्टी चतुर्थी, सकट चौथ, वक्रतुण्डी चतुर्थी, माही चौथ या तिलकुटा चौथ के नाम से भी जानते हैं। सकट चौथ के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही यह व्रत पूरा माना जाता है। इस दिन लोग शिव परिवार की विधिवत पूजा करने के साथ ही अपनों को इस खास दिन की बधाई भी भेजते हैं। आप भी अपनों को भेजें इन खास संदेशों से सकट चौथ व्रत की बधाई-

वक्रतुण्ड महाकाय सुर्यकोटि समप्रभ,

निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।

सकट चौथ व्रत की शुभकामनाएं।

करके जग का दूर अंधेरा आई सुबह लेकर खुशियां साथ,

गणपति जी की होगी कृपा, है सब पर उनका आशीर्वाद।

आप सभी को सकट चौथ की शुभकामनाएं।

गणपति जी का सर पर हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो,

खुशियों का हो बसेरा, करे शुरुआत बप्पा के गुणगान से मंगल फिर हर काम हो.

सकट चौथ की शुभकामनाएं।

धरती पर बारिश की बूंदे बरसे, आपके ऊपर अपनों का प्यार बरसे,

गणेश जी से बस यही दुआ है, आप खुशी के लिए नहीं, खुशी आपके लिए तरसे।

सकट चौथ व्रत की शुभकामनाएं।

अपने चरणों से लगा के मेरे गम को दूर कर दो,

जुदा ना हो पाए आपसे कभी इतना मजबूर कर दो,

मेरी नस-नस में बस जाए नाम आपका मेरे ईश्वर,

किसी को ना देखूं आपके सिवा मुझे इतना मजबूर कर दो।

सकट चौथ व्रत 2023 की शुभकामनाएं।

कर दो हमारे जीवन से दुःख दर्दों का नाश,

चिंतामन कर दो कृपा पूरण सबके काज..

सकट चौथ व्रत 2023 की शुभकामनाएं!

मेरे लाडले मेरे गणपति प्यारे, तुम शिव बाबा की आंखों के तारे

मेरी आंखों में तेरी सुंदर मूरत किरणों जैसे चमके तेरी प्यारी सूरत।