Parashurama Jayanti 2022: दिव्य तीर्थों के संस्थापक भगवान परशुराम, जानिए कैसे 'राम' से बने 'परशुराम'

Parashurama Jayanti 2022: परशुराम जी का प्रारम्भिक नाम ‘राम’ था, जो कालांतर में महादेव से परशु प्राप्त होने के बाद परशुराम हो गया।... उनका समूचा जीवन अनुपम प्रेरणाओं व उपलब्धियों से भरा हुआ है।

Tue, 03 May 2022 07:29 AM

Alakha Singh कार्यालय संवाददाता,नई दिल्ली Tue, 03 May 2022 07:29 AM

