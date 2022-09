Panchang : ज्योतिषाचार्य से जानें इस सप्ताह का पूरा पंचांग, नोट कर लें राहुकाल का समय

इस सप्ताह ओणम का पर्व 8 सितंबर को मनाया जाएगा। कोई बड़ा ग्रह गोचर नहीं होगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो इस सप्ताह संपत्ति और वाहन खरीदने से संबंधित गतिविधियों की योजना बना सकते हैं क्योंकि अनुकूल मुहूर्त उपलब्ध हैं। आइए नई दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, भारत के लिए इस सप्ताह के प्रमुख पंचांग विवरण देखें।

शुभ मुहूर्त इस सप्ताह

वैदिक ज्योतिष के अनुसार, किसी शुभ मुहूर्त के दौरान किए गए कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने की संभावना काफी बढ़ जाती है। एक शुभ मुहूर्त हमें हमारे भाग्य के अनुसार सर्वोत्तम संभव परिणाम प्रदान करता है यदि हम ब्रह्मांडीय समय के अनुरूप कार्य निष्पादित करते हैं। इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय मुहूर्त का ध्यान रखना जरूरी है। विभिन्न गतिविधियों के लिए इस सप्ताह का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है:

विवाह मुहूर्त : विवाह के लिए इस सप्ताह कोई शुभ मुहूर्त नहीं है

गृह प्रवेश मुहूर्त: गृह प्रवेश के लिए इस सप्ताह कोई शुभ मुहूर्त उपलब्ध नहीं है

संपत्ति खरीद मुहूर्त: इस सप्ताह संपत्ति खरीदने के लिए शुभ मुहूर्त 2 अगस्त (05:59 पूर्वाह्न से 06:00 पूर्वाह्न, 03 सितंबर) को उपलब्ध है।

वाहन क्रय मुहूर्त : इस सप्ताह वाहन क्रय करने का शुभ मुहूर्त 8 अगस्त (सुबह 06:02 से सायं 09:02) तक है।

आगामी ग्रह गोचर इस सप्ताह

वैदिक ज्योतिष में, ग्रहों का गोचर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वे जीवन में परिवर्तन और प्रगति का अनुमान लगाने का प्रमुख तरीका हैं। ग्रह दैनिक आधार पर चलते हैं और इस प्रक्रिया में कई नक्षत्रों और राशियों से गुजरते हैं। यह हमें घटनाओं की प्रकृति और विशेषताओं को समझने में सहायता करता है जैसे वे घटित होती हैं। यहाँ इस सप्ताह आगामी पारगमन हैं:

बुध और बृहस्पति 180 डिग्री कोण (विपरीत) पर 3 सितंबर, शनिवार को सुबह 7:16 बजे

इस सप्ताह आने वाले त्योहार

ज्येष्ठ गौरी आवाहन (शनिवार, 3 सितंबर): ज्येष्ठ गौरी पूजा एक महाराष्ट्रीयन त्योहार है जो ज्यादातर मराठी समुदाय के लोगों के बीच मनाया जाता है।

महालक्ष्मी व्रत (शनिवार, 3 सितंबर): महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद माह के दौरान शुक्ल अष्टमी को शुरू होता है जो गणेश चतुर्थी के चार दिनों के बाद आता है। यह व्रत धन और समृद्धि की देवी महालक्ष्मी की प्रसन्नता और आशीर्वाद के लिए किया जाता है।

राधा अष्टमी (रविवार, 4 सितंबर): यह भगवान कृष्ण की पत्नी, देवी राधा की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ती है।

वामन जयंती (बुधवार, 7 सितंबर): यह भगवान विष्णु के वामन अवतार की जयंती के रूप में मनाया जाता है। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को मनाया जाता है।

ओणम (गुरुवार, 8 सितंबर): ओणम केरल के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला एक हिंदू त्योहार है। ओणम मलयाली त्योहार है जो मलयालम के देशी वक्ताओं द्वारा मनाया जाता है। ओणम पाताल (अंडरवर्ल्ड) से असुर राजा महाबली की वार्षिक यात्रा का जश्न मनाता है। माना जाता है कि थिरुवोनम के दिन, असुर राजा महाबली हर मलयाली घर जाते हैं और अपने लोगों से मिलते हैं।

अशुभ राहु काल इस सप्ताह

वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहु एक अशुभ ग्रह है। ग्रहों के संक्रमण के दौरान राहु के प्रभाव में आने वाले समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। इस समय के दौरान शुभ ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए पूजा, हवन या यज्ञ करना राहु के पापी स्वभाव के कारण बाधित होता है। कोई भी नया काम शुरू करने से पहले राहु काल पर विचार करना जरूरी है। ऐसा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। इस सप्ताह के लिए राहु काल का समय निम्नलिखित है:

2 सितंबर: 10:45 AM to 12:21 PM

3 सितंबर: 09:10 AM to 10:45 AM

4 सितंबर:: 05:05 PM to 06:39 PM

5 सितंबर:: 07:36 AM to 09:10 AM

6 सितंबर:: 03:28 PM to 05:03 PM

7 सितंबर:: 12:19 PM to 01:53 PM

8 सितंबर:: 01:53 PM to 03:27 PM

पंचांग वैदिक ज्योतिष में प्रचलित ग्रहों की स्थिति के आधार पर दिन-प्रतिदिन के कार्यों को करने के लिए शुभ और अशुभ समय निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला कैलेंडर है। इसमें पांच तत्व शामिल हैं - वार, तिथि, नक्षत्र, योग और करण। पंचांग का सार दैनिक आधार पर सूर्य (हमारी आत्मा) और चंद्रमा (मन) के बीच का अंतर्संबंध है। पंचांग का उपयोग वैदिक ज्योतिष की विभिन्न शाखाओं जैसे कि जन्म, चुनाव, प्रश्न (हॉरी), धार्मिक कैलेंडर और दिन की ऊर्जा को समझने के लिए किया जाता है। हमारे जन्म का दिन पंचांग हमारी भावनाओं, स्वभाव और स्वभाव को दर्शाता है। यह इस बारे में अधिक जानकारी प्रदान कर सकता है कि हम कौन हैं और हम कैसा महसूस करते हैं। यह ग्रहों के प्रभाव को बढ़ा सकता है और हमें अतिरिक्त विशेषताओं के साथ प्रदान कर सकता है जिसे हम केवल हमारे जन्म चार्ट के आधार पर नहीं समझ सकते हैं। पंचांग जीवन शक्ति ऊर्जा है जो जन्म कुंडली का पोषण करती है।