ईद के दिन रोजेदारों पर खास मेहरबान होते हैं खुदा, जानिए नमाज़ अदा करने का तरीक़ा

रमज़ानुलमुबारक के पूरे महीने के रोजे के बाद खुदा की तरफ से रोजेदारों के लिए ईद-उल-फित्र एक सौगात है। ईद के दिन रोजेदारों पर खुदा खास मेहरबान होते हैं। ईद की खुशी रोजेदारों के लिए एक इनाम है। यह बात नु

Mon, 02 May 2022 09:22 AM

Alakha Singh निज प्रतिनिधि,खोदावंदपुर (बिहार) Mon, 02 May 2022 09:22 AM

