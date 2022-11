New Year 2023: नए साल में मां लक्ष्मी होंगी मेहरबान, आज ही निकाल दें घर से ये चीजें

ऐप पर पढ़ें

New Year 2023 Vastu Tips to Please Maa Lakshmi: नया साल शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। नए साल को लेकर लोगों के बीच उत्साह है। हर किसी के मन में है कि आखिर नया साल उनके लिए कैसा साबित होगा। मां लक्ष्मी का नए साल में घर आगमन होगा या नहीं। ज्योतिष शास्त्र में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि मां लक्ष्मी का वास ऐसी जगहों पर होता है, जहां साफ-सफाई होती है। अगर आप भी नए साल में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो घर से आज बाहर निकाल दें ये चीजें-

खराब घड़ी- अक्सर लोग घर में खराब चीजों को भी संभाल लेते हैं कि समय पर ठीक कराकर फिर से इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन वास्तु के अनुसार, घर में खराब घड़ी को रखना अशुभ माना जाता है। कहते हैं कि खराब घड़ी में नकारात्मकता लाती है। इसलिए नए साल की शुरुआत से पहले खराब घड़ी को घर से बाहर निकाल दें।

टूटा-फूटा फर्नीचर- वास्तु के अनुसार, घर में टूटा-फूटा फर्नीचर जैसे मेज, सोफा और कुर्सी आदि को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। नए साल में घर की सफाई करते समय इन चीजों को घर से बाहर निकाल दें।

फटे जूते-चप्पल- ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, चप्पलों का संबंध शनिदेव से माना गया है। वास्तु के अनुसार, घर में पुराने जूते-चप्पल रखना अशुभ माना गया है। यह घर में कंगाली और दरिद्रता को आकर्षित करते हैं। इसलिए नए साल में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इन चीजों को बाहर निकाल दें।

खंडित मूर्तियां- अक्सर लोग घरों में खंडित मूर्तियां भी रख लेते हैं। ये घर के दूसरे कॉर्नर में रखी हुई मिल जाती है। वास्तु शास्त्र में खंडित मूर्तियों को रखना अशुभ माना गया है। नए साल में घर से टूटी-फूटी मूर्तियों को बाहर निकाल दें।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।