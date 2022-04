हिंदी न्यूज़ धर्म Navratri 2022 durga aarti: इस बार नवरात्रि पर रेवती नक्षत्र, पढ़ें दुर्गा जी की आरती

Jai ambe gauri aarti in hindi: पूजा के आखिर में क्षमा याचना के साथ दुर्गा जी की आरती करनी चाहिए। आरती का उच्चारण खुद से ही करना चाहिए और शंख और घंटी को भी बजाना चाहिए। नवरात्र में कलश स्थापना, जौ बोन

लाइव हिंदुस्तान टीम,नई दिल्ली Anuradha Pandey Fri, 01 Apr 2022 08:37 PM

