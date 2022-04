Navratri 2022: मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप में मां विंध्यवासिनी के दर्शन उमड़े श्रद्धालु

Navratri 2022: चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन श्रद्धालु मां ब्रह्मचारिणी स्वरूप में मां विंध्यवासिनी के दर्शन-पूजन किए। नवरात्र के दूसरे दिन लगभग तीन लाख श्रद्धालुओं में मां के दरबार में हाजिरी लगाई।

हिन्दुस्तान संवाद,विंध्याचल Alakha Singh Sun, 03 Apr 2022 11:06 PM

