Mercury Transit or the Budh Gochar in Sagittarius: कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि 26 नवंबर 2023 दिन रविवार को रात में 9:10 बजे के बाद बुध का धनु राशि में प्रवेश होगा। बुध मंगल की राशि वृश्चिक को छोड़कर के देवगुरु बृहस्पति की राशि धनु में प्रवेश करेंगे। जहां पर 12 दिसंबर 2023 तक मार्गी गति से गोचर करेंगे, लेकिन 12 दिसंबर को ही वक्री हो जाएंगे, धनु राशि में ही 1 जनवरी 2024 तक वक्री रहेंगे और 1जनवरी 2024 को मार्गी होंगे। इस दौरान 28 दिसम्बर 2023 से लगभग 10 दिनों के लिए पुनः वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। फिर 6 जनवरी 2023 दिन शनिवार की रात 4 बजे से मार्गी गति से धनु राशि में प्रवेश करेंगे।

इस प्रकार बुध 26 नवम्बर 2023 से 1 फरवरी 2024 तक धनु राशि मे गोचर करेंगे। मात्र 10 दिनों 28 दिसम्बर से 6 जनवरी तक वृश्चिक राशि मे रहेंगे।

बुध के इस गोचर का सभी लग्नों और राशियों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ेगा :-

मेष :- सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, भाई बहनों मित्रों का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, कार्यों में थोड़ा विलंब संभव है। आंतरिक डर की स्थिति बनेगी। चर्म रोग की समस्या के कारण मन अप्रसन्न रहेगा । सामाजिक दायरे में वृद्धि के लिए खर्च भी हो सकता है। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल प्रद रहेगा। अति घनिष्ठ लोगों के कारण कार्यों में अवरोध संभव है।

वृष :- धन वृद्धि का योग बनेगा। पारिवारिक कार्यों में वृद्धि का योग बनेगा। वाणी व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। पेट एवं पेशाब की समस्या के कारण तनाव रह सकता है। संतान पक्ष को लेकर चिंता की स्थिति रह सकती है। अध्ययन अध्यापन में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

मिथुन:- मनोबल में उच्चता बनी रहेगी । स्वास्थ्य में सुधार होगा। साझेदारी के कार्यों में वृद्धि होगा । जीवनसाथी से संबंध अच्छे बनेंगे। प्रेम संबंधों में सुधार होगा। गृह एवं वाहन सुख में वृद्धि होगी । माता के सुख में वृद्धि होगा । मानसिक चिंतन में सकारात्मक वृद्धि होगा। मन में प्रसन्नता बने रहेगी।

कर्क :- आंतरिक रोग तथा आंतरिक शत्रुओं में वृद्धि संभव है। मुकदमा आदि को लेकर तनाव की संभावना बन सकती है। दूरस्थ यात्रा पर खर्च हो सकता है। आंतरिक डर की स्थिति तथा अति घनिष्ठ व्यक्ति से तनाव की स्थिति सम्भव है। अचानक खर्च में भी वृद्धि का योग बन सकता है। भाई-बहनों तथा मित्रों को लेकर तनाव की भी संभावना बनेगी।

सिंह :- बौद्धिक क्षमता के आधार पर सकारात्मक प्रगति की स्थिति बनेगी। आय के संसाधनों में वृद्धि होगा। व्यापारिक गतिविधियों में विस्तार होगा। अचानक धन लाभ में वृद्धि होगी। पारिवारिक कार्यों में प्रगति से मन प्रसन्न रहेगा । पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी । अध्ययन अध्यापन में प्रगति होगा । संतान पक्ष को लेकर मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या :- मनोबल सकारात्मक बना रहेगा। वाहन, जमीन, जायदाद तथा गृह सुख में वृद्धि होगा। माता के सुख सानिध्य में वृद्धि होगा। सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगा। नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगा। पदोन्नति का योग बन सकता है। मानसिक स्थिरता में वृद्धि होगा। परिश्रम में निरंतरता बनी रहेगी।