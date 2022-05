Mangalwar Upay: कर्ज से मुक्ति के लिए मंगलवार को करें ये अचूक उपाय, बजरंगबली के प्रसन्न होने की भी है मान्यता

How to Please Lord Hanuman, Mangalwar Ke Upay: हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा करने से सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। इस दिन भक्त हनुमान जी के साथ भगवान राम के भी दर्शन करते हैं। मान्यता है कि बजरंगबली की अराधना से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं, जानें मंगलवार के उपाय-

1. हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान चालीसा पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन गरीब व जरूरतमंदों को जरूरी चीजों का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलती है।

2. मंगलवार के दिन कर्ज मुक्ति के लिए सुबह ओम हनुमते नमः का 108 बार मंत्र का जाप करना चाहिए। मंगलवार का व्रत रखने से हनुमान जी की विशेष कृपा भक्त पर होती है।

3. मंगलवार के दिन ऋण मोचन अंगारक स्तोत्र का पाठ करने से कर्ज से मुक्ति मिलने की मान्यता है। मान्यता है कि मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है।

4. मंगलवार के दिन सुबह स्नान करने के बाद गाय को रोटी खिलाने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। इस दिन नारियल को अपने सिर के ऊपर से सात बार घुमाएं और नारियल हनुमान मंदिर में रख आएं। मान्यता है कि इस उपाय से धन वृद्धि होती है।

5. मंगलवार के दिन 11 पीपल के पत्ते लें और उसे साफ पानी से धोने के बाद पत्तों पर चंदन से श्रीराम लिखें। फिर इन पत्तों को हनुमान जी को अर्पित कर दें। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं।

6. पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दीपक में काली उड़द के कुछ दाने जरूर डालें। मान्यता कि ऐसा करने से सभी बिगड़े काम बन जाते हैं।

