मंगलुरू के शख्स ने बनाई अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति, उगेंगे पेड़

गणेश चतुर्थी के मौके पर मिट्टी और प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों की भरमार होती है। लेकिन पर्यावरण जागरूकता को देखते हुए इकोफ्रेंडली गणेश मूर्तियों की मांग में काफी इजाफा है। इस मांग को देखते हुए मंगलुरू के एक शख्स ने अनोखी इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार की है।

इको फ्रेंडली मूर्ति तैयार करने वाले शख्स नितिन वाजा ने दावा किया है कि उसकी मूर्ति पूरी तरह से पानी घुलनशील और इनका इस्तेमाल पेड़ उगाने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने पेपर की लुग्दी, सब्जियों और फलों के बीजों से ये मूर्तियां तैयार की हैं। नितिन का दावा कि इन मूर्तियों में किसी प्रकार का हानिकारक पेंट, रंग या सामग्री का इस्तेमाल नहीं किया गया।

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, यह मूर्ति अब तक बनी रही मूर्तियों से बिल्कुल अलग है। यह पानी में पूरी तरह से मिल जाती है। इसे तैयार करने के लिए रद्दी अखबार, सब्जियों और फलों के बीजों का इस्तेमाल किया गया है। इसे पानी विसर्जित करने के बाद इसके बीज उग आएंगे। कुल मिलाकर यह मूर्ति बाद में एक पेड़ में तब्दील जो जाएगी। इस मूर्ति के बारे में जानकर पर्यावरण प्रेमियों ने काफी तारीफ की है। लोग सोशल मीडिया पर इन मूर्तियों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। एक ने लिखा है, 'यह बहुत ही शानदार है, ऐसे छोटे-छोटे कदम की प्रदूषण को कम करने में मदद करेंगे।

Mangaluru-based Nithin Vaj has made Lord Ganesha idol from eco-friendly paper-pulp&seeds; says, "We've not used toxic paints or any other toxic materials. This idol is embedded with vegetable seeds & fruit seeds. It'll grow into a plant after it is dissolved in water". #Karnataka pic.twitter.com/lsVJJb0ll4