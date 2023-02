महाशिवरात्रि 2023: सुख-समृद्धि के साथ तरक्की के रास्ते खोलते हैं भगवान शिव से जुड़े ये उपाय

ऐप पर पढ़ें

Mahashivratri 2023 Upay, How to Please Lord Shiva: भगवान शिव को समर्पित महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023, शनिवार को है। महाशिवरात्रि के दिन भक्त भगवान शिव की विधिवत पूजा-अर्चना करने के साथ ही व्रत भी रखते हैं। भगवान शिव को हिंदू धर्म में देवताओं में मुख्य और देवाधिदेव कहा गया है। इसलिए कहा जाता है कि जिसने भी भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया उसने हर संकट को पार कर लिया। ज्योतिष शास्त्र में सुख-समृद्धि व धन लाभ के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन इन उपायों को करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और जातक को जीवन में किसी चीज का अभाव नहीं रहता है।

1. शिवलिंग के सामने दीपक जलाएं- हिंदू धर्म में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे पर दीया जलाना भी सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के सामने दीपक जलाने से जातक को धन की कमी नहीं होती है। अटका हुआ काम पूर्ण होता है।

2. भोलेनाथ की करें विधिवत पूजा- महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव की पूजा का विधान है। शिव पुराण के अनुसार, अगर व्यक्ति शिव चालीसा प्रतिदिन पढ़ता है तो उसके जीवन में सुख-समृद्धि का आगमन होता है। शास्त्रों में भगवान शिव को भोलेनाथ कहा गया है। कहते हैं कि सभी देवताओं में भोलेनाथ अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं।

3. भगवान शिव से जुड़ा करें ये उपाय- महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिवजी पर एक कपड़ा अर्पित करें। उसके ऊपर अक्षत रखकर मां लक्ष्मी की प्राप्ति की कामना करें। फिर इसे धन के स्थान पर रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है।

4. भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जल में जौ मिलाकर महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होती है।

5. काले तिल करें अर्पित- महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर काले तिल चढ़ाने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है और परिवार में खुशियों का आगमन होता है। मान्यता है कि भगवान शंकर की कृपा से करियर में उत्थान होता है।

