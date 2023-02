Mahashivaratri 2023: भाग्यशाली होते हैं महाशिवरात्रि के दिन जन्मे बच्चे, आप भी जानें स्वभाव और व्यक्तित्व

ऐप पर पढ़ें

Personality of people who born on mahashivratri: फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, महाशिवरात्रि का त्योहार इस साल 18 फरवरी 2023, शनिवार यानी आज है। इस दिन शिवभक्त भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इस साल महाशिवरात्रि कई मायनों में खास है। इस दिन शनि प्रदोष व्रत होने के साथ ही ग्रहों की युति से राजयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। इसलिए इस दिन को अत्यंत शुभ माना गया है।

महाशिवरात्रि का दिन अत्यंत शुभ-

शास्त्रों में इस दिन को अत्यंत पावन माना गया है। इस दिन लोग धार्मिक कार्य करवाते हैं। इसके साथ ही कुछ लोग विवाह आदि जैसे मांगलिक कार्य भी करते हैं। ताकि उनका जीवन सुख-समृद्धि व खुशियों से भरा रहे। ऐसे में कई बार मन में प्रश्न उठता है कि यह दिन इतना शुभ है तो इस दिन जन्मा बच्चा कितना भाग्यशाली होगा। जानें महाशिवरात्रि के दिन बच्चे कैसे होते हैं-

जानें महाशिवरात्रि के दिन जन्मे बच्चे कैसे होते हैं?

शास्त्रों के अनुसार, महाशिवरात्रि यानी फाल्गुन मान के चतुर्दशी के दिन जन्म लेने वाले जातक बहुत ही दयालु और दानी होते हैं। ये जीवन में खूब मान-सम्मान प्राप्त करते हैं। हालांकि ये स्वभाव से खर्चीले होते हैं। ये दान-पुण्य में भी खुलकर पैसा खर्च करते हैं।

कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन जन्मे पुत्र योग्य साबित होते हैं और पुत्रियां खूब यश प्राप्त करती हैं। यह जातक अपनी मेहनत से संपत्ति बनाते हैं। ये दिखने में सुंदर और सुयोग्य होते हैं हालांकि स्वभाव से थोड़े क्रोधी होते हैं। कहा जाता है कि इस दिन जन्म लेने वाला बच्चा कला, पत्रकारिता और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत नाम कमाते हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।