Maha Shivratri 2023: महाशिवरात्रि पर महादेव खोलेंगे इन राशियों की बंद किस्मत का ताला! जानें क्या आपकी राशि भी है इसमें शामिल?

ऐप पर पढ़ें

Maha Shivratri 2023, Lord Shiva Will be Pleased to These Zodiac Signs: महाशिवरात्रि का पर्व आने में अब कुछ दिन ही बाकी है। भगवान शिव की उपासना करने के लिए यह पर्व बेहद खास माना गया है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव व माता पार्वती की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस साल महाशिवरात्रि पर कई दुलर्भ संयोग बन रहे हैं जिससे इस दिन का महत्व और बढ़ रहा है। इस साल महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023, शनिवार को है। इस साल महाशिवरात्रि पर 30 साल बाद शनि अपनी मूलत्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान रहेंगे। ग्रहों की स्थिति के प्रभाव से महाशिवरात्रि पर महादेव की कुछ राशियों पर असीम कृपा रहने वाली है।

सूर्य ने कुंभ राशि में किया प्रवेश, ज्योतिषाचार्य से जानें आपके जीवन में क्या पड़ेगा प्रभाव

1. मेष राशि- मेष राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास रहने वाला है। भगवान शिव की विशेष कृपा से मेष राशि वालों की आय में वृद्धि होगी। करियर में उत्थान होगा। नौकरी पेशा करने वाले जातकों को नए अवसर मिल सकते हैं।

2. वृषभ राशि- वृषभ राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व जीवन में खुशियां लेकर आएगा। इस दौरान आपको प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी कर सकते हैं।

3. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। कार्यस्थल पर उपलब्धि के साथ कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। घर में खुशियों का आगमन होगा। धन का आवक बढ़ेगा।

4. धनु राशि- धनु राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व अत्यंत शुभ रहने वाला है। भगवान शिव की कृपा से आपकी मनोकामना पूरी होगी। करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त होंगी। आपके कार्य की प्रशंसा होगी।

5. तुला राशि- तुला राशि वालों को महाशिवरात्रि पर महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। व्यापार में लाभ होगा। पार्टनरशिप में किए गए काम में मुनाफा होगा। प्रमोशन के संकेत हैं।

6. कुंभ राशि- कुंभ राशि वालों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व अत्यंत शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि में ही शनिदेव विराजमान रहेंगे। शनिदेव को महादेव का परम शिष्य माना गया है। ऐसे में महाशिवरात्रि का पर्व कुंभ राशि वालों के लिए बेहद खास रहने वाला है। करियर में नए मौके मिलेंगे। धन लाभ के योग बनेंगे।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।