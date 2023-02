Magh Purnima 2023 Date: ये है माघ पूर्णिमा की सही तारीख, जान लें स्नान-दान का समय व इस दिन क्या दान करें

ऐप पर पढ़ें

Magh Purnima 2023 Date and What to Donate: हिंदू धर्म में माघ मास की पूर्णिमा का विशेष महत्व है। माघ माह देवी-देवताओं का प्रिय मास माना गया है। मान्यता है कि इस महीने में दान, धर्म व स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए माघ माह की पूर्णिमा बहुत खास मानी गई है। माघ माह की पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस पूर्णिमा को देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आते हैं।

बुध राशि परिवर्तन से पलटेगी इन 5 राशियों की किस्मत, बढ़ेगा धन का आवक व मिलेगी अच्छी खबर

माघ पूर्णिमा 2023 शुभ मुहूर्त-

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ पूर्णिमा 04 फरवरी 2023, शनिवार को रात 09 बजकर 29 मिनट पर शुरू होगी और 05 फरवरी 2023, रविवार को रात 11 बजकर 58 मिनट पर समाप्त होगी।

माघ पूर्णिमा पर स्नान व दान का शुभ समय-

माघ पूर्णिमा उदयातिथि में 05 फरवरी 2023 को ही मनाई जाएगी। माघ पूर्णिमा के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ पुष्य व अश्लेषा नक्षत्र का शुभ संयोग बन रहा है। सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 07 बजकर 07 मिनट से दोपहर 12 बजकर 13 मिनट तक रहेगा।

माघ पूर्णिमा के दिन किन चीजों का करें दान-

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन निर्धनों को खाना, कपड़े, तिल, गुड़, कंबल घी आदि का दान करना चाहिए। इस दिन काले तिल के दान का खास महत्व है। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान से व्यक्ति को सभी पापों से मुक्ति मिलती है।

पूर्णिमा तिथि पर क्या करें-

पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत रखने से भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनका नाम स्मरण करें। शाम को सभी के साथ सत्यनारायण की कथा करें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलना चाहिए।