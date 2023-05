5 मई लगेगा चंद्र ग्रहण 2023: जानें समय, क्या खाएं, मंत्र, गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां व ग्रहण के बाद क्या करें

ऐप पर पढ़ें

5 May Chandra Grahan 2023, Lunar Eclipse Sutak Kaal: साल 2023 का पहला चंद्रग्रहण या चंद्र ग्रहण कल यानी 5 मई को होगा. यह ग्रहण यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा. हिंद महासागर, और अंटार्कटिक। इस साल बुद्ध पूर्णिमा और चंद्रग्रहण एक ही दिन पड़ रहा है। द्रिक पंचांग के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड तक रहेगा। हालांकि ग्रहण की अवधि स्थान के आधार पर अलग होती है।

5 मई को लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण, जानें कहां-कहां आएगा नजर व कैसे देखें लाइव

Chandra Grahan 2023 Date and Time in India: भारत में साल 2023 का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई, शुक्रवार को लगेगा।

उपच्छाया से पहला संपर्क - रात 8:45 बजे

अधिकतम ग्रहण - रात्रि 10:53 बजे

पेनम्ब्रा के साथ अंतिम संपर्क - 1 AM, 6 मई

पेनुमब्रल चरण की अवधि - 4 घंटे 15 मिनट 34 सेकंड

चंद्र ग्रहण के दौरान क्या खाएं- चंद्र ग्रहण के दौरान कई चीजों को खाने की मनाही होती है। हालांकि बच्चे, बीमार और बूढ़े लोग केवल एक प्रहर या 3 घंटे तक ही खाने की मनाही होती है। इसके अलावा ग्रहण काल में बालों या शरीर पर तेल लगाना आदि चीजें नहीं करनी चाहिए।

चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं के लिए सावधानियां- गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान बाहर न निकलने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा, गर्भवती महिलाओं को यह भी सलाह दी जाती है कि वे किसी भी कपड़े को न काटें या सिलें या इसी तरह की कोई अन्य गतिविधि न करें क्योंकि इन गतिविधियों का शिशु पर प्रभाव पड़ता है।

चंद्रग्रहण के बाद क्या करें- ग्रहण के बाद ताजा पका हुआ भोजन ही करना चाहिए। गेहूं, चावल, अन्य अनाज और अचार जैसे खाद्य पदार्थों को कुशा घास या तुलसी के पत्ते डालकर संरक्षित किया जाना चाहिए, जिन्हें त्यागा नहीं जा सकता। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान कर प्रसाद चढ़ाना चाहिए। यह बेहद फायदेमंद माना जाता है।

ग्रहण काल में इन मंत्रों का करें जाप-

तमोमय महाभिमा सोमसूर्यविमर्दन।

हेमातरप्रदानेन मम शांतिप्रदो भव॥1॥

विधुंतुदा नमस्तुभ्यं सिंहिकानंदनच्युता।

दानेनेन नागस्य रक्षा मम वेधजद्भयात्॥2॥