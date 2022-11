Lunar Eclipse 2022 Niyam: बस कुछ ही देर में देख पाएंगे साल का आखिरी चंद्रग्रहण, ग्रहण खत्म होने के बाद जरूर करें ये काम

ऐप पर पढ़ें

What to do After Lunar Eclipse, Chandra Grahan 2022: भारत में साल का दूसरा व आखिरी चंद्रग्रहण 08 नवंबर यानी आज शाम लगने जा रहा है। आठ नंवबर को दोपहर 2:41 बजे चंद्रग्रहण शुरू हो रहा है, जिसका मोक्ष संध्या 6:20 बजे होगा। संध्या 5:30 बजे से 6:19 तक लोग चंद्रग्रहण देख सकेंगे। चंद्रग्रहण को ज्योतिष शास्त्र में अशुभ घटना माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, चंद्रग्रहण के दौरान जिस तरह की पांबदियां लागू होती हैं, उसी तरह से ग्रहण खत्म होने के बाद भी कई बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है।

ग्रहण खत्म होने के तुरंत बाद क्या करना चाहिए?

1. जब चंद्रग्रहण खत्म हो जाए तो दान करना चाहिए। ग्रहण खत्म होने के बाद स्नान करना जरूरी होता है। इसके साथ ही जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इसके अलावा आप उन कपड़ों को भी दान कर सकते हैं, जिसे आपने ग्रहण काल में पहने हो।

2. ग्रहण समाप्त होने के बाद मंदिर की सफाई करनी चाहिए। भगवान की मूर्तियों को गंगाजल से स्वच्छ करना चाहिए।

3. ग्रहण समाप्त होने के बाद भगवान की विधि-विधान के साथ पूजा-अर्चना करनी चाहिए।

4. ग्रहण समाप्त होने के बाद पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए।

5. चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद घर की सफाई करनी जरूरी होती है। ग्रहण समाप्त होने के तुरंत बाद घर में झाड़ू और पोंछा करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है।

6. चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद गर्भवती महिलाएं सबसे पहले स्नान करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गर्भवती महिलाएं अगर ऐसा नहीं करती हैं तो गर्भ में पल रहे बच्चे को त्वता संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।