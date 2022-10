Last solar eclipse of 2022: जानें कब, कहां और कैसे देखें लाइव सूर्यग्रहण व पढ़ें सभी जरूरी सवालों के जवाब

When, where, how to watch the Surya Grahan 2022: साल का आखिरी सूर्यग्रहण 25 अक्टूबर यानी आज लग रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को सूर्यग्रहण लगा था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ग्रहण की घटना को अशुभ माना जाता है। इसलिए शास्त्रों में ग्रहण काल में कुछ सावधानियां बरतने की बात वर्णित है। ये ग्रहण मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी-पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। भारत में ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, वाराणसी, मथुरा, चेन्नई और उज्जैन में आंशिक रूप से नजर आएगा।

शहर अनुसार जानें ग्रहण लगने का समय

सूर्यग्रहण कितने बजे से होगा शुरू-

सूर्यग्रहण की शुरुआत शाम 04 बजकर 28 मिनट से होगी और समाप्त शाम 05 बजकर 30 मिनट पर होगा। सूतक काल प्रारंभ हो चुका है और ग्रहण के साथ सूतक भी समाप्त हो जाएगा।

सूतक काल क्या होता है?

सूतक सूर्यग्रहण और चंद्रग्रहण से पूर्व की एक निश्चित समयावधि को कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक काल के समय पृथ्वी का वातावरण दूषित होता है। सूतक काल में अशुभ दोषों से बचाव के लिए कुछ सावधानी बरतनी चाहिए।

किस राशि में लगेगा सूर्यग्रहण

सूर्यग्रहण सूतक का समय-

सूतक समय 25 अक्टूबर को सुबह 03:17 से शाम 05:42 तक रहेगा। सूर्यग्रहण का सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 12 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है।

क्या नग्न आंखों से देख सकते हैं सूर्यग्रहण-

जानकारों के अनुसार, अगर आप खुद को इस या किसी अन्य सूर्य ग्रहण के देखने के क्षेत्र में नहीं पाते हैं, तब तक सीधे सूर्य की ओर न देखें और न ही किसी दूरबीन से देखें।

साल का आखिरी सूर्य ग्रहण आज, जानें भारत में कब, कितने बजे और किन शहरों में दिखेगा

क्या चश्मे से सूर्यग्रहण देखना उचित रहेगा?

नासा का कहना है कि जब पूर्ण ग्रहण में चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, तो सूर्य को सीधे देखना खतरनाक हो सकता है। इसलिए सूर्य को देखने के लिए विशेष आंखों की सुरक्षा का उपयोग करना जरूरी है।