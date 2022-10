करवा चौथ व्रत आज, जानें दिल्ली, नोएडा, मुंबई व गाजियाबाद समेत इन 20 शहरों में चांद निकलने का समय

Karwa Chauth Chand Timing in Delhi-NCR and Other Cities: करवा चौथ के चांद का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। कई बार खराब मौसम के कारण व्रती महिलाओं को करवा चौथ के चांद का थोड़ा लंबा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन इस साल यानी 2022 में मौसम साफ होने के कारण करवा चौथ के चांद का दीदार 07 बजकर 49 मिनट पर ही कुछ जगहों पर किया जा सकेगा। जानें, किन शहरों में निकलेगा जल्दी चांद और किस शहर में देर से होगा करवा चौथ के चांद का दीदार-

करवा चौथ पूजन की केवल डेढ़ घंटे रहेगी अवधि, आप भी जान लें चांद निकलने का सही समय व पूजन मुहूर्त

करवा चौथ शुभ मुहूर्त 2022

चतुर्थी तिथि प्रारम्भ - 13 अक्टूबर 2022 को सुबह 01 बजकर 59 मिनट से 14 अक्टूबर 2022 को सुबह 03 बजकर 08 मिनट पर समाप्त।

करवा चौथ पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त- 13 अक्टूबर शाम को 5 बजकर 54 मिनट से लेकर 7 बजकर 09 मिनट तक है।

बैंगलुरू- 08:40 PM

दिल्ली- 08:10 PM

गुरुग्राम- 08:11 PM

अलीगढ़- 08:08 PM

गोरखपुर- 07 बजकर 49 मिनट पर।

लखनऊ- 07 बजकर 59 मिनट पर।

गाजियाबाद- 08 बजकर 09 मिनट पर।

हरियाणा- 08 बजकर 09 मिनट।

लुधियाना- 08 बजकर 10 मिनट पर।

चंडीगढ़- 08 बजकर 07 मिनट पर।

कानपुर- 08 बजर 02 मिनट पर।

प्रयागराज- 07 बजकर 58 मिनट पर।

इंदौर- 8 बजकर 29 मिनट।

मुरादाबाद- 07 बजकर 58 मिनट पर।

जयपुर- 08 बजकर 20 मिनट पर।

पटना- 07 बजकर 44 मिनट पर।

यमुना नगर (हरियाणा)- 08 बजकर 06 मिनट पर।

आज करवा चौथ पर कितने बजे दिखेगा आपके शहर में चांद, आप भी जान लें



