Janmashtami 2019: जन्माष्टमी पर शेयर करें कान्हा की ये PICS

माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्म की, जिसने दुनिया को प्रेम सिखाया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण- राधे राधे। #janmashtami #radhekrishna #radheradhe #krishna

A post shared by ASIT JAGDISH PRADHAN (@asit.jp) on Aug 23, 2019 at 12:59am PDT