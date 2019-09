अनूठा दृश्य: सद्गुरु ने शिवलिंग से मिलाई नजर और कांपने लगा शरीर

वाराणसी का काशी करवत मंदिर, जहां कभी लोग अपना शीश काट कर शिव पर चढ़ा दिया करते थे, में मंगलवार सुबह जब सद्गुरु जग्गी वासुदेव पहुंचे तो वहां दुर्लभ दृश्य दिखा। मंदिर में भूतल से करीब तीस फिट नीचे विद्यमान शिवलिंग को सद्गुरु ने अपलक निहारना शुरू किया। तीन मिनट बीतते ही सद्गुरु के शरीर में कंपन शुरू हो गया। मानों, उनके शरीर को बिजली करंट का झटका लग रहा हो।

मंदिर में पहले से मौजूद लोग अचंभित थे। साथ आईं फिल्म अभिनेत्री जूही और कंगना भी वह दृश्य देखकर हैरान थीं। सद्गुरु के दो गेरुआधारी शिष्यों ने लोगों को हाथ के इशारे से शांत रहने को कहा। उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे सब कुछ सामान्य है। सद्गुरु ने अपना शरीर रेलिंग के पास खंभे के सहारे टिका दिया और शिवलिंग की ओर ही अपलक देखते रहे। करीब छह मिनट बाद सामान्य स्थिति में आने पर सद्गुरु ने अपनी अनुभूति को शब्दों में व्यक्त किया जिसे उनकी कैमरा टीम ने रिकार्ड किया। फिल्म स्टार जूही चावला और कंगना रनौत के साथ सद्गुरु सुबह करीब दस बजे काशी करवत पहुंचे थे।

सितारों के ट्वीट

वाराणसी में सद्गुरु के साथ पवित्र यात्रा। यात्रा के दौरान कंगना से मिलना बहुत प्यारा है। -जूही चावला, फिल्म अभिनेत्री

ज्ञान के लिए सद्गुरु की जिज्ञासा और भूख को जानने के बाद हम केवल बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं। -कंगना रनौत, फिल्म अभिनेत्री

