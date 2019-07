सावन का दूसरा सोमवार: देशभर के मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब

सावन के दूसरे सोमवार को आज देशभर के शिवमंदिरों जलाभिषे करने के लिए आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। बनारस से दिल्ली तक हर जगह के मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर आज जल चढ़ाने के लिए लोगों में होड़ सी देखने को मिली। रात से ही लगी लंबी-लंबी कतारों के बीच लोग घंटों अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। कुछ लोग तो लेटकर परिक्रमा देते हुए मंदिर पहुंचते दिखे।

Varanasi: Devotees offer prayers at Shiv temple, on the second Monday of 'sawan' month, today. pic.twitter.com/FnkiYX5JWT — ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019

सिमरिया धाम में लगा भक्तों का तांता : दूसरी सोमवारी को मिथिलांचल की पावन शिव नगरी बाबा हरिगिरी धाम में श्रद्धा और आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने बाबा भोले की पूजा अर्चना की। मध्यरात्रि के बाद मंदिर परिसर में सिमरिया से जल भरकर श्रद्धालुओं का आना शुरू हो गया था। सुबह 4:00 बजे सरकारी पूजा के बाद जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हुआ जो अनवरत जारी रहा। पुरुष और महिला श्रद्धालुओं के लिए समानांतर बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई थी। वही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जगह-जगह पुलिस बल तैनात किए गए थे। पूरा वातावरण बोल बम हर हर महादेव से गुंजायमान रहा। सुबह 6:00 बजे तक लगभग 25,000 से अधिक श्रद्धालु जलाभिषेक कर चुके थे। इनमें ज्यादातर डाक बम श्रद्धालुओं की संख्या थी।

गोरखपुर में लोगेां ने सावन के दूसरे सोमवार के अवसर में महादेव झारखंडी मंदिर में जलाभिषेक किया। यहां भी भक्तों की भारी भी रही।

Gorakhpur: Devotees offer prayers at Mahadev Jharkhandi temple on the second Monday of 'sawan' month, today. pic.twitter.com/KcUP5astzY — ANI UP (@ANINewsUP) July 29, 2019

झारखंड में देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में भी हजारों लोग कतार में खड़ नजर आए। यहां आज श्रावणी मेला भी लगता है जो पूरे एक महीने तक चलता है। यहां दूर-दूर से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

Deoghar: Devotees form large queues at Baba Baidyanath Dham on the second Monday of 'sawan' month. #Jharkhand pic.twitter.com/CIrsONx4by — ANI (@ANI) July 29, 2019

वहीं आज कांवड़ यात्रा का जल भी चढ़ाया जा रहा है जिससे उत्तराखंड में हरिद्वार में जल लेने वाले कांवड़ियों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, सोमवार को सुबह तक 3 करोड़ 30 लाख कांवड़िया पहुंच चुके हैं। ये कांवड़िया आज यहां से जल लेकर अपने इलाके के शिव मंदिर(या जिसमें चढ़ाने की मान्यता हो) में चढ़ाएंगे। कुछ लोग अगले एक -दो दिन में अपने घर पहुंच पाएंगे और फिर भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे।