Holika Dahan Timing : दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, नोएडा समेत इन शहरों में कब होगा होलिका दहन? जानें City Wise टाइमिंग

ऐप पर पढ़ें

Holika Dahan 2024 Timing: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि की रात्रि को होलिका दहन किया जाता है और अगले दिन होली मनाया जाता है। पं दिवाकर त्रिपाठी पूर्वांचली के अनुसार, आज यानी 24 मार्च 2024 को सुबह 9 बजकर 23 मिनट से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो चुका है। जो 25 मार्च को सुबह 11:31 पर ही समाप्त होगा। ऐसे में 24 मार्च को पूर्णिमा तिथि की रात्रि में होलिका दहन किया जाएगा। इस बार मृत्युलोक की भद्रा 24 मार्च दिन रविवार को सुबह 9:23 बजे से आरंभ होकर रात में 10:28 बजे पर समाप्त होगी। ऐसी स्थिति में होलिका दहन पूर्णिमा तिथि 24 मार्च की रात में भद्रा समापन 10:28 के बाद से लेकर अगले दिन सूर्योदय पूर्व कभी भी होलिका दहन किया जाना शुभ फलदायी होगी। आइए जानते हैं दिल्ली, मुंबई, लखनऊ समेत देश के प्रमुख शहरों में होलिका दहन की टाइमिंग...

नई दिल्ली : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:27 AM

मुंबई :24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:44 AM

वाराणसी : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:27 AM

पटना : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 24 मार्च 11:55 PM

भोपाल : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:26 AM

लखनऊ : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:12 AM

रांची : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 11:55 AM

हैदराबाद : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:22 AM

कानपुर : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:27 AM

नोएडा : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:26 AM

मेरठ : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:25 AM

प्रयागराज : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:26 AM

श्रीनगर : 24 मार्च की रात्रि 11:13 PM - 25 मार्च 12:36 AM

होलिका दहन पूजन सामग्री:

होलिका दहन के दिन होलिका की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है। साथ ही नेगेटिविटी से मुक्ति मिलती है। इसलिए होलिका दहन से पहले विधि-विधान से पूजा करें और पूजा में नारियल, गुलाल, अक्षत, रोली, फूल, दीपक, गाय का घी, गोबर की गुलरी,हल्दी इत्यादि जरूर शामिल करें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।