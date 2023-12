New Year Wishes in Hindi: डे बाई डे तेरी खुशियां हो जायें डबल, न रहे कोई ट्रबल, शेयर करें न्यू ईयर शायरी, विशेज, इमेज

ऐप पर पढ़ें

Naye Saal Ki Hardik Shubhkamnaye 2024: नया साल आ गया है। अब आप भी इसके स्वागत के लिए तैयार हो जाएं। नए सला के पहले दिन आने वाले साल को लेकर सभी में उम्मीदें होती हैं और सब चाहते हैं कि उनका आने वाला नया साल अच्छा बीते, इसलिए सभी इस दिन कुछ संकल्प लेते हैं। इसके अलावा अपने से बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हैं और दोस्तों को मोबाइल पर एसएमएस, इमेज के जरिए विश करते हैं। यहां हम आपके लिए लाए हैं नए साल के कुछ चुनिंदा मैसेज, शायरी और विशेज, जिन्हें कहकर आप सभी को नया साल मुबारक कर सकें।

डे बाई डे तेरी खुशियां हो जायें डबल

तेरी जिंदगी से डिलीट हो जायें सारे ट्रबल

खुदा रखे हमेशा तुझे स्मार्ट एंड फिट

तेरे लिये न्यू इयर हो सुपर डुपर हिट.

हैप्पी न्यू ईयर



दिन को रात से पहले

चांद को सितारों से पहले

दिल को धड़कन से पहले

और आपको सबसे पहले

हैप्पी न्यू ईयर 2022

जब तक तुमको ना देखूं,

मेरे दिल को करार ना आएगा,

तुम बिन तो जिंदगी में हमारी,

नए साल का ख्याल भी नही आएगा

कुछ इस तरह से नए साल की शुरुआत होगी

चाहत अपनों की सबके साथ होगी

न फिर गम की कोई बात होगी क्योकि

नये साल में खुशियों की बरसात होगी

Wish you a very very Happy New Year

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार,

आने वाला हर दिन लाए खुशियों का त्यौहार,

इस उम्मीद के साथ आओ भूल के सारे गम

New Year 24 को हम सब करें Welcome.

Happy New Year

नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं

सोचा किसी अपने से बात करें

अपने किसी को याद करें

किया जो फैसला नए साल की शुभकामनाएं देने का

दिल ने कहा क्यों न शुरुआत आपसे करें।

नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं

Wish you a very very Happy New Year

