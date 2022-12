Happy New Year 2023 Wishes: नए साल का जश्न आज, अपनों को भेजें ये Best शुभकामना संदेश

ऐप पर पढ़ें

Happy New Year 2023 Wishes, Shayari and Quotes : आज दुनिया नए साल की संध्या (New Year's Eve 2022) मना रही है। कुछ ही घंटों में शुरू होने वाल रहे नए साल 2023 का सभी को बेसब्री से इंतजार है। चूंकि इस बार वीकेंड पर न्यू ईयर 2023 पड़ रहा है ऐसे में बहुत से लोगों ने सैर सपाटा करने और अपनी फेवरिट डेस्टिनेशन में जाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का प्लान बनाया है। बहुत से लोग इस मौके पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के पहाड़ों की ओर रुख कर चुके हैं। यानी यहां हर कोई अपने अंदाज में नए साल के स्वागत की तैयारी में है। पिछले साल में जो भूल या कमी रह गई उसको सुधारकर आगे बढ़ने के प्रण के साथ नया साल शुरू होगा। इस मौके पर सभी अपने बुजुर्गों आशीर्वाद लेते हैं और छोटों को प्यार लुटाते हैं। लोग अपने दोस्तों, ऑफिस के सहकर्मियों व रिश्तेदारों को नववर्ष पर शुभकामान संदेश भेजते हैं। यहां हम कुछ चुनिंदा न्यू ईयर शायरी, एसएमएस व ग्रीटिंग्स आपके लिए लेकर आए जिन्हें आप भी अपनों के साथ शेयर कर सकते हैं-

गुलों की शाख से खुशबू चुरा के लाया है,

गगन के पांव से घुंघरू चुरा के लाया है,

धिरकते कदमों से आया है यह नया साल,

जो कि तुम्हारे वास्ते खुशियां चुरा के लाया है!

नया सवेरा एक नई किरण के साथ,

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ,

आपको नया साल 2021 मुबारक हो,

मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ!

जब तक तुमको न देखूं,

मेरे दिल को करार न आएगा,

तुम बिन तो जिंदगी में हमारी,

नए साल का ख्याल भी नहीं आएगा!!

पुराना साल सबसे हो रहा है दूर

क्या करें यही है कुदरत का दस्तूर

बीती यादें सोचकर उदास न हो तुम

करो खुशियों के साथ नए साल को मंजूर!

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ ये आने वाला कल

दिल से मेरी यही है कामना

आपके लिए खुशियां लेकर आए

नए साल का हर नया पल

मां लक्ष्‍मी का हाथ हो,

सरस्‍वती जी का साथ हो,

गणेश जी का निवास हो,

और देवताओं के आशीर्वाद से,

नए साल में आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं।

