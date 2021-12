Happy New Year 2022 Wishes: साल 2021 बीत चुका है, अब साल 2022 का दुनियाभर में स्वागत किया जा रहा है। गुजरा साल जहां लोगों को चुनौतियों के लिए याद रहेगा वहीं 2022 उम्मीदों भरा है। नए साल 2022 के आगमन को लेकर लोग उत्साहित हैं। नया साल खुशियों व उमंग भरा हो, सबकी यही ख्वाहिश है। नए साल के मौके पर लोग कहीं बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं तो कहीं कोरोना नियमों का पालन करते हुए घर में जश्न मनाने की तैयारियां हैं। इस मौके पर लोग अपने परिवारजनों व मित्रों को बधाई संदेश भेजते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ चुनिंदा न्यू ईयर मैसेज, जिन्हें भेजकर आप अपनों का दिल जीत सकते हैं। यहां दिए जा रहे वॉलपेपर्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं।

Happy New Year Wishes 2022: Welcome 2022 Wishes in Hindi, Quotes, SMS, New Year Photos and Shayri:



मां लक्ष्‍मी का हाथ हो,

सरस्‍वती जी का साथ हो,

गणेश जी का निवास हो,

और देवताओं के आशीर्वाद से,

नए साल में आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो।

Happy New Year 2022



आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने,

और दिल में छुपी हैं जो भी अभिलाषाएं,

यह नया वर्ष उन्हें सच कर जाए,

आपके लिए है हमारी यही शुभकामनाएं।

-Happy New Year 2022

नया सवेरा एक नई किरण के साथ

नया दिन एक प्यारी सी मुस्कान के साथ

आपको नया साल 2022 मुबारक हो

मेरी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ

भुला दो बीता हुआ कल

दिल में बसाओ ये आने वाला कल

दिल से मेरी यही है कामना

आपके लिए खुशियां लेकर आए

नए साल का हर नया पल

Happy New Year 2022

चांद को हो चांदनी मुबारक,

आसमां को हों सितारे मुबारक

और हमारी तरफ से आप सब को

नया साल 2022 मुबारक