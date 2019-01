Lohri 2019: लोहड़ी पर दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये प्यार भरे शुभकामना संदेश और फोटो

Happy Lohri 2019 Wishes: कल पूरे देश में लोहड़ी (Lohri 2019)का त्योहार मनाया जाएगा। मुख्य रूप से यह त्योहार पंजाब और पंजाबियों से जुड़ा हुआ है। इस दिन लोग लकड़ियों और उपलों से अग्नि जलाते हैं और ढोल की धुन पर भांगड़ा करते हैं। इस दिन रिश्तेदारों और जानकारों को घर पर बुलाकर रेवड़ी, मूंगफली और गजक का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन एक-दूसरे को बधाई संदेश भी भेजे जाते हैं, तो आइए आपको दिखाते हैं लेटेस्ट बधाई संदेश...

देखी हमारी यारी,

सवेरे सवेरे ही हमने विश मारी,

इसे कहते है होशियारी,

अब मुझे विश करने की है तुम्हारी बारी…

लोहड़ी की बहुत- बहुत शुभकामनाएं

डे बाय डे तेरी खुशियां हो जाए Double,

तेरी जिंदगी से Delete हो जाए सारे Trouble,

खुदा रखे हमेशा तुझे Smart और Fit,

दुआ करते हैं कि,

तेरे लिए ये लोहड़ी का त्योहार हो Super Duper HiT

Wish you a very Happy Lohri 2019

दस्तक दी, किसी ने कहा सपने लाया हूं,

खुश रहो आप हमेशा, इतनी दुआ लाया हूं

नाम है मेरा संदेश,

आपको हैप्पी लोहड़ी विश करने आया हूं।

हैप्पी लोहड़ी 2019

पॉपकॉर्न की खूशबू, मूंगफली-रेवड़ी की बहार

लोहड़ी का त्योहार और अपनों का प्यार

थोड़ी-सी मस्ती, थोड़ा-सा प्यार

आपको मुबारक हो, लोहड़ी का त्योहार

Happy Lohri 2019

फेर आ गई भंगड़े दी वारी

लोहड़ी मनाऊ दी करो तयारी

अग्ग दे कोल सारे आओ

सुनदरिये-मुनदरिये जोर नाल गाओ

लोहड़ी दी आप ते आपदे पूरे परिवार नु बधाई

Happy Lohri 2019

मकर संक्रांति 2019 : इन 5 मंत्रों का जाप कर सूर्य भगवान को करें प्रसन्न