Happy Lohri 2019: दोस्तों को भेजें ये Best विशेस और लोहड़ी SMS

लोहड़ी का त्यौहार हर साल 13 जनवरी को मनाया जाता है। इस त्यौहार के पीछे मान्यता है कि खरीफ की फसल धान आदि के आगमन के बाद किसान प्रकृति को धन्यवाद देता। लोहड़ी वैसे तो पूरे उत्तर भारत में मनाई जाती है लेकिन पंजाब में इस पर्व को विशेष रूप से सेलिब्रेट किया जाता है। लोहड़ी वाले दिन शाम को ढोल नगाड़े बजते है और परिवार के लोग एकत्र होकर जमकर नाच-गाना करते हैं। लोहड़ी के लोकप्रिय पर्व पर हम सभी एक-दूसरे को शुभकामनाएं और बधाई संदेश देते हैं। लेकिन यह बधाई संदेश बाकी लोगों से अलग हो तो बात ही क्या है। हम आपके लिए ऐसे ही लोहड़ी के कुछ खास बधाई संदेश लेकर आए हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भेज सकते हैं।



फिर आ गई भांगड़े दी वारी,

लोहड़ी मनौन दी करो तियारी,

आग दे कोल सारे आओ,

सुंदरिए मुंदरिए जोर नाल गाओ।।

Happy Lohri 2019



इससे पहले कि लोहड़ी की शाम हो जाए,

मेरा संदेश औरों की तरह आम हो जाए,

और सभी मोबाइल नेटवर्क जाम हो जाएं,

आपको लोहड़ी की शुभकामनाएं।।

मीठे गुड़ में मिल गया तिल,

उड़ी पतंग और खिल गया दिल,

आपके जीवन में हर दिन आए शुख-शांति।

wish you a very Happy Lohri



डे बाई डे तेरी खुशियां हो जाएं डबल,

तेरी जिंदगी से डिलीट हो जाएं सारे ट्रबल,

खुदा रखे हमेशा तुझे स्मार्ट और फिट,

दुआ करते हैँ कि ..

तेरी लिए ये लोहड़ी का त्यौहार हो सुपर डुपर हिट।।

Happy Lohri 2019