Happy Holi 2023 Wishes in hindi: इस होली अपनों को इस अंदाज में कहें हैप्पी होली, शेयर करें ये इमेज

Happy Holi 2023 Wishes in Hindi sms whatsapp status facebook message quotes greetings and images: रंगों के और बुराई पर अच्छाई के प्रतीक होली के इस त्योहार को लोग परिवार और दोस्तों के साथ बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। एक तरफ बच्चे पिचकारियों की धार से लोगों को भिगाते हैं, वहीं गुलाल और गुब्बारे भी हर तरफ इस्तेमाल होते हैं। होली का त्योहार फाल्गुन में आता है और होलिका दहन के दिन ही फाल्गुन का महीना खत्म होकर रंग के दिन चैत्र का महीना शुरू हो जाता है। आप भी इस मौके पर शेयर करें ऐसे ही शुभकामना संदेश

पिचकारी की धार, गुलाल की बौछार,

अपनों का प्यार,यही है यारों होली का त्यौहार.

Happy Holi 2023

मथुरा की खुशबु गोकुल का हर

वृंदावन की सुगंध बरसाने की फुहार

राधा की उम्मीद कान्हा का प्यार

मुबारक हो आपको होली का त्यौहार

Happy Holi 2023