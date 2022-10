Happy Dussehra 2022:आओ दशहरे पर रावण जलाएं, बुराई को आग लगाएं, भेजें ऐसे ही शुभकामना संदेश

आज विजयादशमी का त्योहार देशभर में मनाया जाएगा। इस दिन शाम के समय रावण का दहन होता है। यह एक तरह से असत्य पर सत्य की विजय का पर्व है। इस दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। तभी से रावण का दहन देशभर में किया जाता है। बच्चों में रावण का दहन देखना का विशेष उत्साह होता है। आप भी इस मौके पर अपने अपनों को भेजें

Happy Dussehra 2022 Wishes in hindi images whatsapp status Vijayadashami

दशहरा पर रावण जलाएं

बुराई को आग लगाएं

सच्चाई और अच्छाई को अपनाओ

आओ मिलकर रावण जलाओ

Happy Dussehra 2022 Wishes in hindi



होती है सत्य की विजय और असत्य की हार

यही संदेश देता है दशहरा का त्यौहार

Happy Dussehra 2022 Wishes in hindi

जैसे राम जी ने जीता लंका को, वैसे आप भी जीतें सारी दुनिया.

इस दशहरे मिल जाएँ आप को, दुनिया भर की सारी खुशियाँ.

हैप्पी दशहरा 2022