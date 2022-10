Happy Diwali 2022 wishes in hindi: दिवाली पर दिए जगमगाएंगे, आप हमें यूं ही याद आएंगे, शेयर करें अपनों को ऐसे ही शुभकामना संदेश

,

छोटी दिवाली यानी नरक चतुदर्शी का पर्व इस साल रविवार को मनाया जा रहा है, कुछ लोग इस दिन धनतेरस भी मनाया जा रहा है। छोटी दिवाली धनतेरस के ठीक अगले दिन और दीपावली के ठीक एक दिन पहले मनाया जाता है। छोटी दिवाली (Choti Deepawali) को नरक चतुर्दशी या रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है, इस दिन यमदीप दान किया जाता है। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी के दिन लोग यम की पूजा और दीपदान करने के साथ एक-दूसरे को बधाई भी देते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे मैसेज जिन्हें भेजकर आप भी अपनों को दे सकते हैं बधाई-

Naraka Chaturdashi or Choti Diwali 2022 Wishes, Quotes, SMS, Images, Status for Whatsapp and Facebook-

नरकासुर का किया उद्धार

तभी कहाए पालनहार

नरक चतुर्दशी का यह त्योहार

छुड़ाता नरक से हर बार

हैप्पी छोटी दिवाली 2022

चांद को चांदनी मुबारक्र

सूरज को रोशनी मुबारक

आपको और आपके पूरे परिवार को

छोटी दिवाली मुबारक।

Happy Chhoti Diwali 2022