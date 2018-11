Diwali 2018: सोशल मीडिया पर शेयर हो रहे हैं ये दिवाली SMS

दीपावली के दिन घर घर दीप जलाकर खुशियां मनाई जाती हैं। महिलाएं घरों की सफाई कर विशेष ढंग से सजाती हैं। पूजा घर को सुंदर ढंग से सजाया जाता है। वहीं सभी एक दूसरे को दिवाली की शुभकामनाएं देते हैं। सोशल मीडिया पर भी दिवाली की बधाई का दौर जारी है। सभी एक दूसरे को दिवाली एसएमएस शेयर कर रहे है्ं। यहां हम आपके लिए लाए हैं ये मैसेज:

Diwali 2018: दिवाली पर इस अंदाज में विश करें हैप्पी दिवाली

दीपावली का ये प्यारा त्यौहार, जीवन में लाये आपके खुशियाँ अपार। लक्ष्मी जी विराजे आपके द्वार, शुभकामनायें करे हमारी स्वीकार। WISH YOU A VERY HAPPY DIWALI

महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्र्वरी । हरिप्रिये नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे ।। शुभम करोति कल्याणम, अरोग्यम धन संपदा, शत्रु-बुद्धि विनाशायः, दीपःज्योति नमोस्तुते ! आपको सपरिवार दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं... एवं दीपोत्सव आपके जीवन को सुख, समृद्धि, सुख-शांति, सौहार्द एवं अपार खुशियों की रोशनी से जग-मग करे...।