Hanuman Jayanti 2023: कल शनिदेव को करें प्रसन्न, कुंभ व कर्क समेत इन 5 राशियों के जातक जरूर करें ये काम

How to Please Shani Dev on Hanuman Janmotsav 2023: चैत्र पूर्णिमा का दिन पवनपुत्र हनुमान भक्तों के लिए खास होता है। इस दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023, गुरुवार को मनाया जाएगा। हनुमान जन्मोत्सव का दिन कर्क, वृश्चिक, कुंभ, मीन व मकर राशि के जातकों के लिए बेहद खास माना जा रहा है। इनमें से कुछ राशियों पर शनि की साढ़ेसाती व कुछ राशियों पर शनि ढैय्या का प्रभाव है।

शास्त्रों के अनुसार, हनुमान जन्मोत्सव के दिन शनि ढैय्या व शनि की साढ़ेसासी से पीड़ित राशि के जातकों को बजंरगबली की पूजा करने से शनि के अशुभ प्रभावों से मुक्ति मिलती है। दरअसल शनिदेव को बजरंगबली का भक्त माना गया है। कहते हैं कि शनिदेव बजरंगबली के भक्तों को परेशान नहीं करते हैं।

जानें किन राशियों पर शनि की साढ़ेसाती व किन पर चल रही शनि ढैय्या-

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, शनि वर्तमान में अपनी स्वराशि कुंभ में विराजमान हैं। जिसके कारण कर्क व वृश्चिक राशि वालों पर शनि ढैय्या चल रही है। मकर राशि वालों पर साढ़ेसाती का अंतिम चरण, कुंभ राशि वालों पर दूसरा और मीन राशि वालों पर पहला चरण चल रहा है।

शनि के अशुभ प्रभावों से बचाव के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन करें ये काम-

1. हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंगबली की विधि-विधान से पूजा करें और बजरंगबाण का पाठ करें। मान्यता है कि ऐसा करने से हनुमान जी के साथ शनिदेव की कृपा होती है।

2. हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से शनि का अशुभ प्रभाव कम पड़ता है।

3. हनुमान जन्मोत्सव के दिन शमी के वृक्ष में जल चढ़ाने से शनि की साढ़ेसाती व ढैय्या में लाभ होता है।

4. इस दिन सुंदरकांड या बजरंगबाण का पाठ करने से संकटों से मुक्ति मिलने की मान्यता है। इसके साथ ही बजरंगबली का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

5. हनुमान जन्मोत्सव के दिन अपनी सामर्थ्यनुसार किसी जरूरतमंद को दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।