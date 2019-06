आज गंगा दशहरा है। इस पवित्र अवसर पर गंगा घाटों पर हजारों लोगों ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई है। हरिद्वार, वाराणसी, कानपुर में गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गंगा दशहरा पर गंगा में स्नान और उसके पान दान करने का विशेष महत्व होता है। हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर साल ज्‍येष्‍ठ माह की शुक्‍ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा (Ganga Dussehra) मनाया जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार गंगा दशहरा के दिन गंगा का अवतार हुआ था। गंगा दशहरा को पापों का नाश करने वाला कहा जाता है। हिंदू परंपरा में गंगा दशहरा के दिन गंगा में स्नान करने का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन करोड़ों लोग गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य का लाभ कमाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन आप जिस भी चीज का दान करें उसकी संख्या 10 होनी चाहिए।

Varanasi: Devotees take holy dip in river Ganga on Ganga Dussehra today. pic.twitter.com/FFaXKFk24V