Eid-e-Milad 2018: दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजें ये बेहतरीन मुबारकबाद, देखें मैसेज और फोटो

Eid e Milad un Nabi 2018: इस साल 21 नवंबर को मिलाद-उन-नबी मनाया जा रहा है, जिसे मौलिद मावलिद के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्थ होता है पैगंबर के जन्म का दिन। इस दिन मक्का शहर में पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-अल-अव्वल की 12वीं तारीख को उनका जन्म माना जाता है। इस दिन लोग नमाज पढ़ते हैं, शायरी और कविताओं के कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। इस दिन लोग एक-दूसरे को मुबारकबाद भी देते हैं। आइए देखते हैं मिलाद-उन-नबी की कुछ बेहतरीन मुबारकबाद...



दुनिया की हर फिजा में उजाला रसूल का

ये सारी कायनात सदका रसूल का

खुशबू-ए-गुलाब है पसीना रसूल का

आप को भी हो मुबारक महीना रसूल का

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक

वो अर्श का चरागाह है

मैं उस के कदमों की धूल हूं

ऐ जिंदगी गवाह रहना

मैं गुलाम-ए-रसूल हूं

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक हो

मदीने में ऐसी फिजा लग रही है

कि जन्नत की जैसी हवा लग रही है

मदीने पहुंच कर जमीन को जो देखा

यह जन्नत का जैसे पता लग रही है

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक हो

नबी की याद से रोशन

मेरे दिल का नगीना है

वो मेरे दिल में रहते हैं

मेरा दिल एक मदीना है

ईद-ए-मिलाद-उन-नबी मुबारक

The @EUinJordan wishes you a blessed Mawlid Nabawi. pic.twitter.com/NWQ84aMy3B

A very happy #Mawlid to all our followers! pic.twitter.com/JETcxtxWVm