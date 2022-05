Eid 2022 Date : आज चांद का दीदार हुआ तो कल मनेगी ईद

Eid-ul-Fitr 2022: माह-ए-रमजान अब विदा होने को है। 28 रोजा पूरा हो गया है। रविवार को 29वां रोजा रखा जाएगा। यदि रविवार को 29 रमजान पर चांद का दीदार हुआ तो सोमवार को ईद मनाई जाएगी। ईद की डेट स्पष्ठ नहीं

Sun, 01 May 2022 10:30 AM

Alakha Singh वरिष्ठ संवाददाता,प्रयागराज Sun, 01 May 2022 10:30 AM

