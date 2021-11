Diwali Laxmi Pujan Timings: दिवाली पूजन का दिल्ली, नोएडा, पटना और मुंबई समेत अन्य शहरों में क्या है शुभ मुहूर्त, जानिए अन्य जरूरी बातें

Diwali Lakshami Puja Timing: दीपावली पर शुभ मुहूर्त में गणेश-लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में महालक्ष्मी पूजन करने से जीवन में पैसों का अभाव नहीं रहता है। शास्त्रों के अनुसार, शुभ मुहूर्त में किए गए पूजा-पाठ का फल दो गुना हो जाता है। दिवाली के खास मौके पर हम आपको बता रहे हैं दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना और अहमदाबाद समेत कई शहरों का गणेश-लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त-

दिवाली 2021 पूजन मुहूर्त-

दीपावली का त्योहार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इस साल अमावस्या तिथि 4 नवंबर को सुबह 06 बजकर 03 मिनट से आरंभ हो गई है, जो कि 5 नवंबर को सुबह 2 बजकर 44 मिनट पर समाप्त होगी। गणेश-लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 06 बजकर 09 मिनट से रात 08 बजकर 04 मिनट तक रहेगा। शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 01 घंटा 56 मिनट की है।

दिवाली पर गणेश-लक्ष्मी पूजन का आपके शहर में क्या है शुभ मुहूर्त

चौघड़िया पूजा मुहूर्त-



प्रातः मुहूर्त (शुभ) – 06:35 AM से 07:58 AM

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 10:42 AM से 02:49 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 04:11 PM से 05:34 PM

सायाह्न मुहूर्त (अमृत, चर) – 05:34 PM से 08:49 PM

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 12:05 AM से 01:43 AM, 05 नवम्बर तक

शहरों में लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त-

नई दिल्ली 06:09 PM से 08:04 PM नोएडा 06:08 PM से 08:04 PM पुणे 06:39 PM से 08:32 PM जयपुर 06:17 PM से 08:14 PM चेन्नई 06:21 PM से 08:10 PM गुरुग्राम 06:10 PM से 08:05 PM हैदराबाद 06:22 PM से 08:14 PM चण्डीगढ़ 06:07 PM से 08:01 PM मुम्बई 06:42 PM से 08:35 PM कोलकाता 05:34 PM से 07:31 PM बेंगलूरु 06:32 PM से 08:21 PM अहमदाबाद 06:37 PM से 08:33 PM

मां लक्ष्मी-गणेश पूजन विधि-

सबसे पहले पूजा का संकल्प लें।

श्रीगणेश, लक्ष्मी, सरस्वती जी के साथ कुबेर जी के सामने एक-एक करके सामग्री अर्पित करें।

इसके बाद देवी-देवताओं के सामने घी के दीए प्रवज्जलित करें।

ऊं श्रीं श्रीं हूं नम: का 11 बार या एक माला का जाप करें।

एकाक्षी नारियल या 11 कमलगट्टे पूजा स्थल पर रखें।

श्री यंत्र की पूजा करें और उत्तर दिशा में प्रतिष्ठापित करें।

देवी सूक्तम का पाठ करें।