Diwali 2022 Puja: दीपावली को घर पर कैसे करें लक्ष्मी पूजन? जानें शुभ मुहूर्त व पूजन की सबसे आसान विधि

How to perform Lakshmi Puja at home: रोशनी का त्योहार दिवाली या दीपावली आज है। दिवाली तक चलने वाले पांच दिवसीय उत्सव धनतेरस से शुरू होते हैं, जो इस साल 22 अक्टूबर को मनाया गया और भाई दूज (26 अक्टूबर) के साथ समाप्त होता है। दिवाली बुराई पर अच्छाई की जीत और माता सीता और लक्ष्मण के साथ 14 साल का वनवास बिताने और लंका राजा रावण को मारने के बाद भगवान राम की अयोध्या वापसी का प्रतीक है। इस दिन, लोग अपने घरों को दीयों, मोमबत्तियों, रोशनी और फूलों से सजाते हैं, रंगोली बनाते हैं, नए पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, मिठाई खाते हैं, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलते हैं और उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं। हालांकि इस दिन के सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठानों में से एक लक्ष्मी पूजा है। जानें घर पर पूजा कैसे करें लक्ष्मी पूजा व शुभ मुहूर्त-

आज दिवाली पर ग्रहों की बन रही कुछ ऐसी स्थिति, जानिए लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त

गणेश-लक्ष्मी पूजन मुहूर्त 2022-

लक्ष्मी पूजा सोमवार, अक्टूबर 24, 2022 पर

लक्ष्मी पूजा मुहूर्त - 06:53 पी एम से 08:16 पी एम

अवधि - 01 घण्टा 23 मिनट्स

प्रदोष काल - 05:43 पी एम से 08:16 पी एम

वृषभ काल - 06:53 पी एम से 08:48 पी एम

अमावस्या तिथि प्रारम्भ - अक्टूबर 24, 2022 को 05:27 पी एम बजे

अमावस्या तिथि समाप्त - अक्टूबर 25, 2022 को 04:18 पी एम बजे

दिवाली पूजन का दिल्ली, नोएडा, मुंबई और पटना समेत अन्य शहरों में क्या है शुभ मुहूर्त, जानिए अन्य खास बातें

दिवाली के दिन घर पर कैसे करें गणेश-लक्ष्मी पूजन?

दिवाली के दिन मां लक्ष्मी के कई भक्त लक्ष्मी पूजा के लिए एक दिन का उपवास रखते हैं और शाम को तोड़ते हैं। लक्ष्मी पूजा के दौरान भक्त अपने घरों और ऑफिस को गेंदे के फूलों और अशोक, आम और केले के पत्तों से सजाते हैं। मां लक्ष्मी का घर पर पूजन करने के लिए एक चौकी पर स्वच्छ लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्तियों को रेशमी कपड़े और आभूषणों से सजाकर स्थापित करें।

पहले भगवान गणेश की मूर्ति रखें और फिर उनके दाहिने लक्ष्मी जी को रखें। आसन पर बैठें और अपने चारों ओर गंगाजल छिड़क लें। इसके बाद संकल्प लेकर पूजा आरंभ करें। एक मुखी घी का दीपक जलाएं। फिर मां लक्ष्मी और भगवान गणेश को फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान गणेश और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। अंत में आरती करें।

आज दिवाली पर इस उत्तम मुहूर्त में करें गणेश-लक्ष्मी पूजन, जानें पूजा विधि, मंत्र, सामग्री लिस्ट, भोग व मां लक्ष्मी की आरती

घर में दीपक जलाने से पहले थाल में पांच दीपक रखकर उन्हें फूल आदि अर्पित करके पूजा कर ले। इन्हें घर के अलग-अलग हिस्सों में रखना शुरू करें। घर के पास मंदिर में भी दीपक जलाएं।