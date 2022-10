Diwali 2022 Date: सूर्यग्रहण के कारण क्या एक ही दिन मनेगी छोटी व बड़ी दिवाली? अलग-अलग हैं ज्योतिषों का मत

Choti Diwali 2022, Deepawali 2022 Date: हिंदू धर्म में दिवाली या दीपावली के त्योहार को प्रमुख त्योहारों में से एक माना गया है। इस साल दीपोत्सव 22 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। हालांकि कुछ ज्योतिषाचार्यों का मत है कि दीवाली का पावन त्योहार 23 अक्टूबर से शुरू होगा। दिवाली पर्व की शुरुआती तारीख में मतभेद होने के कारण लोगों के बीच छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन है। कुछ पंडितों का कहना है कि इस साल सूर्य ग्रहण के कारण नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली और दीपावली एक ही दिन मनाई जाएगी।

धनतरेस 2022 कब है (Dhanteras 2022 Kab hai)

हिंदू पंचांग के अनुसार, धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को मनाया जाता है। इस साल त्रयोदशी तिथि 22 व 23 अक्टूबर दोनों दिन पहुंच रही है। ऐसे में कुछ लोग धनतेरस 22 व कुछ 23 अक्टूबर को मनाने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, 22 अक्टूबर को धनतरेस का पर्व मनाना उत्तम रहेगा।

क्या एक ही दिन मनेगी छोटी दिवाली व दीपावली?

पंडित श्रीराम द्विवेदी के अनुसार, जो लोग 22 अक्टूबर को धनतेरस मनाएंगे, वे 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली व 24 अक्टूबर को दीपावली का त्योहार मनाएंगे। वहीं जो लोग 23 अक्टूबर को धनतेरस मनाएंगे वे 24 अक्टूबर को नरक चतुर्दशी व दिवाली का त्योहार मनाएंगे। दिवाली के अगले दिन यानी 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण पड़ने के कारण गोवर्धन पूजा को लेकर भी काफी असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

छोटी दिवाली 2022 कब है? (When is Choti Diwali and Deepawali 2022)

कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 23 अक्टूबर को शाम 06 बजकर 04 मिनट से शुरू होकर 24 अक्टूबर की शाम 05 बजकर 28 मिनट तक रहेगी। छोटी दिवाली या नरक चतुर्दशी 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार, छोटी दिवाली 24 अक्टूबर को भी मनाई जा सकती है।

प्रदोष काल से पहले अमावस्या तिथि समाप्त-

24 अक्टूबर की शाम 05 बजकर 28 मिनट से अमावस्या तिथि लग रही है। जो कि 25 अक्टूबर को शाम 04 बजकर 19 मिनट तक रहेगी। 25 अक्टूबर की शाम प्रदोष काल लगने से पहले ही अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है। ऐसे में बड़ी दिवाली 24 अक्टूबर को मनाना उत्तम रहेगा।