तिरुपति बालाजी मंदिर में भक्त ने दान किए सोने के हाथ, कीमत 2.25 करोड़

तिरुपति बालाजी मंदिर अपने यहां आने वाले चढ़ावे के लिए एक बार सुर्खियों में है। यहां तमिलनाडु के एक भक्त ने भगवान वेंकटेश्वर को सोने के दो नए 'अभया हस्तम' और 'कति हस्तम' (हाथ में पहनने के जेवर) चढ़ाए। 'अभया हस्तम' और 'कति हस्तम' एक तरह के सोने के जेवर होते हैं जो भगवान के हाथ में पहनाए जाते हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इनकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपये है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तमिलनाडु के थेनी जिले के थंगा दुराई एक कपड़ा कारोबारी हैं। चढ़ाई गई सोने की जूलरी का वजन 6 किलो बताया जा रहा है।

Andhra Pradesh: Tangadorai, a resident of Tamil Nadu, is donating 'Abhaya Hastam' and 'Kati Hastam' to Tirupati Balaji temple in Tirumala. The jewellery, worth Rs 2.25 Crore, will be handed over to Tirumala Tirupati Devasthanam (TTD) officials today during 'Suprabhata Seva'. pic.twitter.com/Gv4wMokuqb