मंदिर में लगी थी मगरमच्छ पर सवार देवी की मूर्ति, अचानक पहुंच गया जिंदा मगरमच्छ, लोगों ने शुरू कर दी पूजा

गुजरात के महिसागर जिले में स्थित 200 साल पुराने खोडियार माता मंदिर में अनोखी घटना हुई। यहां रविवार को अचानक एक मगरमच्छ पहुंच गया। चौंकाने वाली बात यह थी मंदिर के आसपास रहने वाले लोगों को पता चला कि मंदिर के गर्भगृह में एक मगरमच्छ आ गया है तो वह फौरन उसकी पूजा करने के लिए वहां इकट्ठे हो गए।

दरअसल मगरमच्छ को खोडियार माता की सवारी माना जाता है। मंदिर में खोडियार माता की जो मूर्ती लगी है इसमें खोडियार माता एक विशालकाय मगरमच्छ पर ही खड़ी हुई है।

कुछ देर बाद जब वन अधिकारी मगरमच्छ को पकड़ने के लिए वहां पहुंचे तो वहां एकत्र हुए लोगों ने उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मगरमच्छ की एक झलक देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण मंदिर में जुट चुके थे। कई लोगों ने गर्भगृह में मगरमच्छ की पूजा करना शुरू कर दिया था। लोग इसे 'खोडियार माता के वाहन का दर्शन देना' मान रहे थे।

Gujarat: Forest Department officials yesterday rescued a crocodile that strayed into Khodiyar Mata temple in Mahisagar district; the rescue was allegedly delayed due to the villagers who gathered at the temple to offer prayers to the crocodile. pic.twitter.com/Y5ILxgKTe0