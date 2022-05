राशि अनुसार चुनें अपने लिए बेहतर करियर विकल्प, ज्योतिषाचार्य से जानें सभी राशियों का हाल

Your most preferred career option as per your zodiac sign: ज्योतिषाचार्य नीरज धनखेर से जानें किस राशि के जातक किस करियर ऑप्शन को चुनें-

मेष- इस राशि के जातक आत्मविश्वास से भरपूर और तेज दिमाग वाले होते हैं। ये गुण ही इन्हें किसी भी पद के लिए फिट और एक निडर लीडर बनाता है। इनके शरीर में ऊर्जा का लेवल हाई होता है। इस राशि से जुड़े जातक जैसे पुलिस अधिकारी, सैनिक, फायर फाइटर, सर्जन या निर्माण कार्यकर्ता जैसे पदों पर सफलता हासिल करते हैं।

वृषभ- इस राशि से जुड़े जातक दृढ़, वफादार और भरोसेमंद हैं। ये अपने काम को लेकर समर्पित होते हैं और अपने कामों को समय पर पूरा करते हैं। इनके लिए सबसे अच्छे पेशे वित्तीय सलाहकार, फैशन डिजाइनर, वकील, प्रबंधक या लैंडस्केपर हैं।

16 मई को चंद्रग्रहण, 15 को सूर्यदेव की इन राशियों पर रहेगी तिरछी नजर, आप भी जान लें उपाय

संबंधित खबरें

मिथुन- इस राशि के जातक बहुप्रतिभाशाली और लचीले होते हैं। हालांकि फिर इन्हें नौकरी में तरक्की पाने के लिए धक्का देने की जरूरत होती है। इन्हें पास लोगों से बातचीत करने की अच्छी संवाद शैली होती है। इस राशि के जातकों के लिए सर्वश्रेष्ठ करियर विकल्पों में मीडिया पेशेवर, शिक्षक, दुभाषिया, जनसंपर्क पेशेवर या संचार विशेषज्ञ होता है।

कर्क: ये समस्याओं का समाधान करने वाले और जिम्मेदार होते हैं। वे जिम्मेदार और सुरक्षात्मक हैं। ये लोग आसानी से जिम्मेदारी संभालते हैं और समस्या हल करने वाले होते हैं। ये व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन दोनों में सलाह देने वाले होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए नर्सिंग, खानपान, सामग्री प्रबंधन, शिक्षण, चिकित्सा या सामाजिक जैसे व्यवसायों से जुड़ा सफलता प्राप्त कराता है।

सिंह: सिंह राशि के जातक महत्वाकांक्षी और आत्मविश्वासी होते हैं। ये कभी-कभी अभिमानी हो सकते हैं, लेकिन इनका स्वभाव हमेशा ऐसा नहीं रहता है। ये एक टीम के तौर पर अच्छा काम करता है। इस राशि के जातक निडर, प्रेरक और स्वतंत्र होते हैं। इस राशि के जातकों को अभिनेता, डिजाइनर, घटना प्रबंधक, मार्केटर और सरकारी नौकरी आदि क्षेत्र में प्रयास करना चाहिए।

कन्या: साफ-सुथरे और पूर्णतावादी होते हैं। इनकी नजर अपने कार्यों में होती है। ये चीजों को याद रखते हैं। ये आम तौर पर हंसमुख होते हैं। इस राशि के जातकों को शोधकर्ताओं, निवेशकों, चिकित्सक, स्टैटिसटिशियन, मशीनिस्ट और कार्यकारी सहायक आदि क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए।

तुला: ये बेहद मिलनसार और मिलनसार होते हैं। वे उस प्रकार के व्यक्ति हैं जिनके साथ आप समय बिताना चाहते हैं। ये लोग सकारात्मक ऊर्जा रखने और दूसरों को खुश करने में कामयाब होते हैं। वे उन क्षेत्रों में भी फलते-फूलते हैं जो फैसला लेने में सहायता करते हैं। उनके पसंदीदा व्यवसाय ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजर, लीगल एनालिस्ट, हॉस्पिटैलिटी या डिप्लोमैट होते हैं।

चंद्रग्रहण के दिन इन कामों को करने से हो सकता है नुकसान, ज्योतिषाचार्य से जानें क्या करें और क्या नहीं

वृश्चिक: ये भावुक और गुस्से वाले होते हैं। ये जिज्ञासु होते हैं और अक्सर रहस्यों की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें ये जानना पसंद है कि कौन-सी चीज किस तरह के काम करती है। इस राशि के जातकों को मनोवैज्ञानिक, शिक्षक, सर्जन, इंजीनियर या वैज्ञानिक क्षेत्र में करियर बनाना चाहिए।

धनु: ये उत्साही, बहिर्मुखी, विनोदी और उदार होते हैं। हालांकि इनकी केवल एक नीरस दिनचर्या इनके काम में बाधा डालती है। इस राशि के जातकों को एक्सीलेंट डेवलेपमेंट ऑफिसर्स, प्रशिक्षक, इन्वेस्टिगेटर या ट्रैवल एजेंट का प्रोफेशन चुनना चाहिए।

मकर: इस राशि के जातक व्यावहारिकता की आवश्यकता वाले व्यवसायों के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं और इनमें जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से पहचानने की क्षमता होती है। ये स्वभाव के कठोर और अड़ियल होते हैं। इस राशि से जुड़े जातकों को बैंकिंग, नर्सिंग, शिक्षण या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पद के लिए उपयुक्त माना जाता है।

कुंभ: ये अपनी जिज्ञासा और स्वतंत्रता के लिए जाने जाते हैं। वे उन पदों पर उत्कृष्टता प्राप्त करते हैं जिनके लिए विचारों की आवश्यकता होती है। वे उन पदों की इच्छा रखते हैं जिनके लिए उन्हें अपने मौजूदा ज्ञान के स्तर को पार करने की आवश्यकता होती है। इस राशि से जुड़े जातक वे प्रशिक्षक, डिजाइनर, मध्यस्थ, वैज्ञानिक या डेटा विश्लेषक जैसे पदों के लिए योग्य माने जाते हैं।

13 मई से अस्त हुए बुधदेव, इन 4 राशि वालों की बढ़ेंगी मुश्किलें

मीन राशि: उनका बढ़ा हुआ अंतर्ज्ञान और भावनात्मक दूरदर्शिता उन्हें उत्कृष्ट उम्मीदवार बनाती है। ये लोग धैर्य और समझ की आवश्यकता वाले व्यवसाय के लिए योग्य माने जाते हैं। ये संवेदनशील भी होते हैं। इस राशि के जातकों में भर्ती, नर्सिंग, चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, परोपकारी, सामाजिक जैसे पदों पर महारत हासिल हो सकती है।