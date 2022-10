Chhath Puja 2022 : अस्ताचलगामी भगवान भाष्कर को व्रतियों ने दिया पहला अर्ध्य, अब उगते सूर्य का इंतजार, देखिए टाइमिंग

Chhath Puja 2022 : लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर समूचे बिहार और झारखंड समेत देशभर में भक्ति,श्रद्धा और उत्साह का जबरदस्त माहौल देखने को मिला। रविवार को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने के लिए धनबाद के कई तालाबों में हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। बेकारबांध तालाब(राजेंद्र सरोवर), रानी तालाब,छठ तालाब,कोयलानगर स्थित मानसरोवर,सर्वेश्वरी आश्राम स्थित तालाब में व्रती पहुंचे।

कोयलांचल के विभिन्न घाटों पर व्रतियों ने एकत्रित होकर अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को श्रद्धा के साथ आज अर्ध्य अर्पित किया। शहर के सभी तालाबों की साफ-सफाई की गई थी। बहुत सारे लोगों ने अपने घरों में भी भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। सोमवार सुबह उदीयमान भगवन भाष्कर को अर्ध्य देने के साथ ही यह चार दिवसीय महापर्व संपन्न हो जाएगा। इसके बाद छठ व्रत करने वाले स्त्री-पुरूष निर्जला व्रत तोड़ेंगे।

सोमवार को सूर्य निकलने का समय/sunrise time tomorrow (31st October 2022, Monday):

नई दिल्ली - 6:33 am

पटना - 5:57 am

भागलपुर - 5:49 am

गाजियाबाद- 6:32 am

लखनऊ - 6:15 am

वाराणसी- 6:05 am

गुड़ग्राम - 6:33 am

नोएडा - 6:31 am

फरीदाबाद - 6:31 am

रांची - 5:53 am

धनबाद - 5:49 am

भोपाल - 6:25 am

मुंबई - 6:38 am

जयपुर - 6:36 am



छठ को लेकर घाटों और सड़क पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिला। विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों की ओर से भी व्यवस्था में सहयोग करते दिखे। घाटों पर विभिन्न संगठनों की ओर से गंगाजल, दुग्ध आदि का वितरण भी अर्घ्य के लिए किया गया।