Bharat me Chandra Grahan: कल रात इस समय अपने पीक पर होगा साल का पहला चंद्रग्रहण, पढ़ लें इससे जुड़ी हर जरूरी बात

How to watch the first Chandra Grahan or Penumbral Lunar Eclipse of the year: साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा। इस साल का चंद्र ग्रहण उपच्छाया चंद्र ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण 2023 5 मई को रात 8.44 बजे शुरू होगा और 6 मई को सुबह 1.01 बजे समाप्त होगा। उपच्छाया चंद्र ग्रहण 5 मई को रात 8:44:11 बजे शुरू होगा। अधिकतम ग्रहण 5 मई को 10:52:59 बजे होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक, पेनुमब्रल चंद्र ग्रहण 6 मई को 01:01:45 बजे समाप्त होगा।

चंद्र ग्रहण 2023 एशिया, यूरोप, अफ्रीका, हिंद महासागर, प्रशांत और अटलांटिक से दिखाई देगा। भारत में, आकाशीय घटना 5 मई को रात 8.44 बजे शुरू होगी। आकाश साफ रहने पर भारत में आकाश देखने वाले 2023 चंद्र ग्रहण देख सकेंगे। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। यह तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच से गुजरती है और एक छाया डालती है।

चंद्र ग्रहण साल में कई बार होता है। हालांकि सभी चंद्र ग्रहण दुनिया भर के सभी स्थानों से दिखाई नहीं देते हैं। चंद्र ग्रहण तीन प्रकार के होते हैं- पूर्ण चंद्र ग्रहण, आंशिक चंद्र ग्रहण और उपच्छाया चंद्र ग्रहण।

चंद्रग्रहण कैसे देखें-

1. देखने के लिए एक अच्छी जगह खोजें: चंद्र ग्रहण देखने के लिए एक अच्छी जगह खोजें। ऐसी जगह की तलाश करें जो शहर की रोशनी और प्रदूषण से दूर हो, जहां आसमान साफ ​​​​और अंधेरा हो।

2. कैमरे का उपयोग करें: आप कैमरे का उपयोग करके उपच्छाया चंद्र ग्रहण भी कैप्चर कर सकते हैं।

3. अपनी आंखों की सुरक्षा करें: चंद्र ग्रहण के दौरान भी कभी भी सीधे सूर्य की ओर न देखें। अगर आप अपनी नग्न आंखों से ग्रहण देखने की प्लानिंग बनाते हैं, तो हमेशा उचित नेत्र सुरक्षा का उपयोग करें, जैसे कि ग्रहण चश्मा या सौर फिल्टर।