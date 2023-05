Lunar Eclipse 2023 Time: कल लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण, जानें टाइमिंग, कहां-कहां आएगा नजर व कैसे देखें लाइव

ऐप पर पढ़ें

First Lunar Eclipse, Chandra Grahan Of 2023 On May 5: साल का पहला चंद्र ग्रहण, जो एक पेनुमब्रल यानी उपच्छाया चंद्रग्रहण होग। उपच्छाया चंद्रग्रहण 5 मई को रात लगभग 8:44 बजे से शुरू होगा। ग्रहण अपने चरम पर या अधिकतम चरण पर लगभग रात 10:52 बजे पर पहुंच जाएगा। पेनुमब्रल ग्रहण 6 मई को लगभग 1:01 बजे समाप्त होगा। Timeandate.com के मुताबिक, यह सितंबर 2042 तक का सबसे गहरा पेनुमब्रल ग्रहण होगा। चंद्र ग्रहण की कुल अवधि चार घंटे 15 मिनट की होगी।

5 मई को लगेगा साल का पहला चंद्रग्रहण, इन 4 राशि के जातक हो जाएं सतर्क

उपच्छाया या चंद्रग्रहण क्या होता है?

उपच्छाया चंद्रग्रहण वह होता है जिसमें चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया या ग्रह की छाया के मंद बाहरी भाग से होकर गुजरता है। पेनुमब्रल चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा आमतौर पर मंद होता है। इसके अलावा, चंद्रमा केवल पृथ्वी के गर्भ को याद करता है जो कि ग्रह की छाया का गहरा, आंतरिक भाग है। इस प्रकार का ग्रहण तब होता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा अपूर्ण रूप से एक रेखा में होते हैं और सूर्य के कुछ प्रकाश को पृथ्वी द्वारा सीधे चंद्रमा की सतह तक पहुंचने से रुकता है।

उपच्छाया चंद्रग्रहण कहां-कहां आएगा नजर-

5 मई को लगने वाला उपछाया चंद्र ग्रहण एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप और अटलांटिक, भारतीय और प्रशांत महासागरों के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा।

किस तरह का नजर आएगा उपछाया चंद्रग्रहण-

चंद्र ग्रहण का अधिकतम चरण वह बिंदु होता है जब लगभग पूरा चंद्रमा पृथ्वी के गर्भ के अंदर होता है। इसलिए अधिकतम चरण के दौरान, चंद्रमा एक गोल कुकी की तरह दिखाई नहीं देगा जिसमें से एक टुकड़ा निकाला गया हो। इसके बजाय, अर्थ स्काई के अनुसार, चंद्रमा पर एक गहरा छाया होगा।

5 मई का उपछाया चंद्र ग्रहण साल का दूसरा ग्रहण है, लगभग 35 दिनों की अवधि जिसके दौरान कम से कम दो ग्रहण होते हैं। साल का पहला ग्रहण 20 अप्रैल, 2023 को हुआ था। यह एक दुर्लभ हाइब्रिड ग्रहण था।

अगला सूर्यग्रहण कब लगेगा-

अगला सूर्य ग्रहण वलयाकार होगा और 14 अक्टूबर 2023 को होगा। 29 अक्टूबर को आंशिक चंद्र ग्रहण होगा।

साल का पहला चंद्रग्रहण कहां देखें लाइव-

रॉकेट्री ड्रीमर लाइव नामक यूट्यूब चैनल पर लोग चंद्र ग्रहण को ऑनलाइन भी देख सकते हैं।