1563 साल बाद दुर्लभ संयोग में नवरात्र, जानें इस साल कौन होगा राजा- मंत्री, पढ़ें नवसंवत्सर 2079 के बारे में सबकुछ

इस बार नव संवत्सर 2079 शनिवार, 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। नवरात्रि के दौरान मां आदिशक्ति की मंदिरों के साथ घर घर में आराधना होगी। मां

निज संवाददाता, अनिल उपाध्याय,पावापुरी Yogesh Joshi Wed, 30 Mar 2022 09:05 PM

